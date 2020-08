El país, ante gran oportunidad de "desterrar" la corrupción: AMLO

Ciudad de México. Ante los “casos emblemáticos graves” de corrupción en torno al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya y del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el país está ante una “gran oportunidad de desterrar la corrupción”, sostuvo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En la conferencia diaria, el mandatario insistió en considerar al sexenio de Felipe Calderón “como lo más cercano al narco Estado”, en vista de que hubo un combate a organizaciones de la delincuencia organizada por un lado, mientras por otro se protegía a una de ellas.

López Obrador aludió al video en el que aparece su hermano Pío recibiendo dinero de David León, ex coordinador Nacional de Protección Civil, y aseguró que estár dispuesto a comparecer ante las autoridades sobre este caso.

"Estoy dispuesto a declarar y participar en todo lo que se me involucre. Este caso de mi hermano, claro que voy si me convocan de la Fiscalía. No es la primera vez que voy. Siempre he salido de la calumnia ileso, y aprovecho para ir a hablar de los que me acusan, para aportar pruebas supervenientes, aprovecho el viaje”, señaló

Explicó que León ya anunció que acudiría a la Fiscalía General de la República y “espero que mi hermano haga lo mismo. Yo estoy dispuesto a ir a declarar”.

En una larga respuesta a propósito del impacto de los casos de Lozoya y García Luna, López Obrador insistió por segundo día consecutivo en la consulta popular para determinar si se enjuicia a los ex presidentes, si están involucrados.

“No debemos molestarnos, no verlo como algo negativo, polarizante, de confrontación. Al contrario, si todos ayudamos a que ya no haya en el futuro (casos similares) México va a dar un salto hacia adelante de grandes dimensiones”.

Detalló las opciones para que se realice la consulta: conjuntar alrededor de 1.6 millones de firmas ciudadanas -equivalentes al 2 por ciento del padrón -; que el 30 por ciento de los legisladores de una de las cámaras lo solicite o que el presidente de la República envíe una petición a fin de que, en cualquiera de los casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación

“A mi me gustaría mucho que fuesen los ciudadanos… que los ciudadanos que están porque se juzgue a los ex presidentes, den su firma… quien organiza los mismos ciudadanos, la misma gente… si no, en segunda instancia los legisladores, yo me quedo hasta el final porque no necesito recoger firmas, necesito presentar el escrito.”

En esta ocasión, abundó en detalles para que se realice la consulta pues se debe presentar la petición antes del 15 de septiembre para que se efectúe el próximo año. Dijo que la Fiscalía General de la República y los jueces deben continuar con su trabajo relacionado con los procesos legales mencionados, pero pero “ en democracia el pueblo manda. Un ejercicio único, histórico, pq la corrupción se solapaba , no estaba ni siquiera en el discurso oficial”.

Durante su argumentación dijo que “tenemps que resolver entre todos. Participar constitucionalistas, abogados, integrantes de la FGR y el poder judicial para resolver sobre el artículo 108 de la constitución que establece que a los presidentes solo se les puede juzgar por traición a la patria. Es un asunto que se debe resolver. Estoy porque si se a juzgar a ex presidente que sea mediante una consulta que sea la mayoría la que decida”.

El mandatario pidió “no preocuparse, el ex presidente Calderón está en su derecho de manifestarse y todos, tiene derecho a la defensa y argumentar y a cuestionar. Que bien que existe este debate”.

Asoció la corrupción a los lujos que había en el pasado por lo que, después de difundir su video en el avión presidencial donde acusa que “se daban vida de reyes”, aseguró que Calderón está enojado por la venta del avión, porque “el lo compró, se lo dejó al licenciado Peña Nieto”.

López Obrador aprovechó para exhortar al Congreso a aprobar en primera instancia, durante el próximo periodo de sesiones, la iniciativa de retirar el fuero al Presidente para que pueda ser juzgado, como cualquier ciudadano, por cualquier delito, pues hace más de un año que presentó la iniciativa.