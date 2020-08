El 1 de diciembre quedarán colocadas las bases de la 4T: AMLO

A una semana de su segundo informe de gobierno, el presidente, Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el primero de diciembre quedarán colocadas las bases principales de la transformación en el país y para el conservadurismo le será “muy difícil retrogradar”, porque añoran -dijo – los tiempos de los moches.

“¿Cómo le van a quitar la pensión a los adultos mayores? No me digan que no van a tener los conservadores esa tentación sin el partido conservador voto en contra de la pensión. Porque para ellos eso es populismo, paternalismo, tienen esa mentalidad conservadora de que el pueblo no debe recibir nada.”.

Dijo que el conservadurismo inventó el dicho de que hay que enseñarle a pescar al pueblo, que es un dicho asiático, “si no hay agua, no hay pescado, que se mueran de hambre. ¿Que no, si tiene uno una mascota, una gatito, un perrito, tan fieles, con tantos sentimientos no lo cuida uno, no le da uno de comer o le dice, a ver vete tu a buscar a tu comida, aprende”.

En su balance, aseveró que en estos primeros dos años, sus principales logros han sido el combate a la corrupción; la política del bienestar para elevar a rango constitucional disposiciones como la pensión de adultos mayores o las becas y, en tercer lugar, aseguró, el manejo de las crisis sanitarias y económica derivada de la pandemia.