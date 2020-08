AMLO no descarta pedir la consulta para enjuiciar a ex presidentes

Martes 25 de agosto de 2020. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que si los gobernadores del país logran un acuerdo para crear una propuesta sobre un nuevo pacto fiscal no se opondrá, pero advirtió que para que algunas entidades obtengan más recursos será necesario que otras reciban menos.

Durante su conferencia de prensa matutina de ayer, ratificó que debe hacerse una consulta para enjuiciar a los ex presidentes involucrados en investigaciones de presuntos delitos en administraciones anteriores y no descartó ser él quien presente la solicitud formal.

También anunció que su gobierno aceptará que la Organización de Naciones Unidas (ONU) intervenga sin limitaciones en casos de desaparición forzada y violación a derechos humanos, y cuya aprobación será enviada al Senado para ser ratificada. Además, aseguró que están detenidos la mayoría de los responsables de la matanza de la familia LeBarón en Sonora.

El jefe del Ejecutivo federal fue consultado ayer sobre la reiterada posición de algunos gobernadores para establecer un nuevo pacto fiscal que modifique las fórmulas actuales para el reparto de recursos para las entidades, y apuntó que en la reunión que sostuvo con la Conferencia Nacional de Gobernadores la semana pasada se llegó a un acuerdo para ayudar, pero aclaró que lo que no se puede es transferir más recursos.

La limitación, subrayó, se debe a que la Federación debe atender compromisos como pagar la enorme deuda que dejaron los gobiernos anteriores .

Redistribuir bajaría ingresos de algunos

Explicó que el actual pacto fiscal fue producto de un acuerdo tomado en la década de los 80, y alertó que crear una nueva distribución implicará que algunos estados resulten afectados.

“Si los gobernadores actuales se ponen de acuerdo para revisar la fórmula y nos dicen: ‘Ahora queremos que la distribución se haga de esta manera’, yo no me opongo, pero objetivamente, realistamente, los que vayan a recibir menos no van a estar de acuerdo. Entonces, no puedo yo obligar a ningún gobernador, o sea, no es el tiempo de antes, que tenían no sé qué mecanismos para convencerlos”, expresó.