Se prohibiría la venta de comida 'chatarra' hasta en la vía pública

Ciudad de México. Diputados de Morena en el Congreso presentarán una iniciativa que restrinja la venta de comida chatarra dentro de escuelas, supermercados y en vía pública para evitar que esté al alcance de menores de edad.

La iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, informaron diputados, fue consultada por la Secretaría de Salud a la sociedad civil, investigadores y especialistas para enfrentar la problemática de obesidad infantil en la capital.

Estamos poniendo una regulación de comercio en vía pública, no nada más en los que se venden en tiendas y supermercados, en tiendas de conveniencia y escuelas, sino también en el comercio informal que, en algunas ocasiones, no son sujetos a la colocación de etiquetados frontales, y en muchas otras no contemplan condiciones higiénicas para el empaque.

Manifestaron que la iniciativa no es prohibicionista, sino que busca que los padres de familia tengan mayor responsabilidad en los alimentos que les ofrecen a sus hijos, pues los planes, programas de estudio y contenidos son muy tímidos en cuestión de educación alimentaria. Destacaron que existen opciones saludables como botanas hechas con betabel, nopal y semillas deshidratadas.

Con esta propuesta, elaborada por los diputados José Luis Rodríguez, Lourdes Paz y Ricardo Fuentes, serían dos propuestas para prohibir la venta de alimentos y bebidas azucaradas con altos niveles calóricos. La semana pasada, el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín presentó la primera iniciativa en la materia para elevar a rango de delito contra la salud la venta de dichos productos a niños y adolescentes.