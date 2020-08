Cancela tribunal orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga

En acatamiento a un amparo, el Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal en Ciudad de México resolvió cancelar la orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga Andrade, ex presidente del consejo de administración de Mexicana de Aviación, acusado de delito de fraude en perjuicio de la aerolínea que el próximo viernes cumple 10 años que dejó de operar.

En entrevista con La Jornada, Rafael Suárez Rivero, presidente de la delegación de la aerolínea en la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) de México, señaló que impugnarán el fallo y no permitirán que se cancelen las ordenes de captura en contra del empresario, quien dijo, sigue prófugo de la justicia.

Dijo que los integrantes de Aspa insistirán para que las autoridades mexicanas soliciten a la Interpol emitir la ficha roja para localizar y arrestar al expresidente del consejo de administración, petición que el ex encargado del despacho de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Alberto Elías Beltrán nunca realizó.

“Hablamos con el despacho de abogados para apelar el fallo ya que es una incongruencia. Dese hace tres años el Segundo Unitario ratificó todas las ordenes de captura en contra de Gastón Azcárraga. En febrero se volvió a pronunciar al respecto y confirmó su sentencia. Este mismo magistrado Bárcena la vuelve a cancelar. Vamos a agotar todos los medios legales para que está orden siga vigente, no podemos quedarnos cruzados de manos ante estas acciones que además de injustas son provocativas, no sabemos porqué los jueces actúan de esta forma, No quitaremos el dedo del renglón. Llevanos 10 años luchando y no vamos a parar, no podemos darnos por vencidos”, agregó Rafael Suárez.

Ratificada orden de arresto en febrero pasado

En junio de 2011 Aspa presentó una denuncia de hechos en contra del Gastón Azcárraga por la posible omisión en que incurrió como director general de Grupo Posadas, al no informar a los inversionistas sobre la suspensión de operaciones de la aerolínea a partir del 28 de agosto de 2010.

Según las investigaciones, Azcárraga Andrade habría sustraído de la caja de Mexicana de Aviación una cantidad de 198 millones de pesos, aproximadamente, para pagar a uno de los accionistas de Grupo Posadas.

Suárez Rivero recordó que en 2018, días antes de dejar el puesto, Elías Beltrán se desistió de la petición de la orden de aprehensión en contra de Azcárraga Andrade, girada por el magistrado Manuel Bárcena Villanueva, titular del segundo tribunal unitario en materia penal del primer circuito, en los autos del toca penal 211/2014 por los delitos previstos y sancionados en las fracciones I y II del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores.

Incluso en febrero de este año, el magistrado ratificó la orden de arresto en contra de Gastón Azcárraga, acusado de presuntamente haber lavado 198 millones de pesos de la venta de acciones de la aerolínea, declarada en quiebra, en abril de 2014, luego de un proceso de cuatro años a partir del que cesó operaciones el 28 agosto de 2010, a casi 90 años de su fundación.

En ese entonces emitió el fallo que radica en la toca penal 7/2019, en el cual señaló que no resultaba procedente la cancelación del mandamiento judicial que se libró el 3 de octubre de 2014 y que vincula al ex directivo por lo que se mantenía vigente la acusación en su contra.

Sin embargo, la decisión del magistrado Bárcena Villanueva de dictar una nueva resolución, se debió luego de que el Tercer Tribunal Unitario del primer circuito, cuya titular es Isabel Cristina Porras, ratificó el amparo que un colegiado le otorgó a Gastón Azcárraga Andrade, y le ordenó al segundo tribunal unitario cancelar la orden de aprehensión.