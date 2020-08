Anuncia SRE financiamiento internacional para proyectos mexicanos de vacuna

Ciudad de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer hoy un fondo de recursos de cooperación internacional con el que se apoyará, a partir de este lunes, desarrollos mexicanos de vacunas y tratamientos contra el Covid-19.

Durante una reunión del Consorcio Mexicano de Vacunas, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón informó que habrá finaciamiento para científicos, farmacéuticas y universidades mexicanas con proyectos de vacunas y tratamientos contra la enfermedad.

Remarcó que en los meses recientes se ha logrado conjuntar tres fuentes de financiamiento para impulsar las investigaciones mexicanas de atención al Covid-19.

Una proviene de fondos directos de la SRE de cooperación con el exterior, otro se ha conseguido gracias a recursos provenientes del sector privado, vía fundaciones, no de empresas.

“Les hemos pedido que no tenga ningún objetivo ulterior, sino el desarrollo tecnológico. No se trata de financiar una vacuna porque quiere ser socio de la vacuna, eso no es nuestro campo ni queremos que así sea”, dijo Ebrard.

Agregó el canciller que ya se han confirmado algunas donaciones.

El objetivo de este proyecto, tercera fuente de recursos, es que México aumente su capacidad tecnológica, o en caso contrario, “no hay salida. no sólo por la pandemia, sino en términos de generación de riqueza. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que llevarlo a la práctica, y para eso estamos el día de hoy reunidos”.

Ebrard destacó la importancia de la participación de diferentes universidades y centros de investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, el Instituto Politécnico Nacional, los institutos nacionales de salud, otras universidades del país, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Fundación Mexicana para la Salud, entre otros.