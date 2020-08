Redes Sociales Progresistas realiza "auto-mitin"

Ciudad de México. El presidente nacional de Redes Sociales Progresistas (RSP), Fernando González Sánchez, aseguró que esta organización ha cumplido con todos los requisitos legales para convertirse en los “próximos días” en partido político que contenderá en las próximas elecciones federales del 2021. “Hemos cumplido todos los requerimientos que la autoridad electoral ha solicitado”, dijo.

En un “auto-mitin” realizado esta noche en un autocinema de la Ciudad de México, señaló que la organización no tiene ningún vínculo con el sindicato magisterial. “Nunca seríamos afines al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), secuestrado hace años por una dirigencia que se vendió al mejor postor y vulneró los derechos de las y los maestros; es más, somos contrarios y hasta adversarios”, dijo el dirigente de la RSP.

Convocó a la ciudadanía a que, con mirada crítica, se analice el “clima de descomposición y decadencia a la que quieren actualmente los políticos llevarnos como país” y, pidió también luchar contra la violencia que se ejerce en contra de las mujeres y trabajar con activismo real para terminar con cualquier acto de discriminación e injusticia.

En el evento, donde también se guardó un minuto de silencio en memoria de las pandemia de Covid-19 y la violencia, el dirigente nacional de las RSP convocó a la construcción de un “nuevo pacto verde” y desde ahí impulsar a la economía circular para modificar la forma de producir y nuestra manera de consumir.

“Ya no es posible ver en la ecología una moda, una actitud frívola como aquella que asumieron los partidos verdes en el mundo. Los partidos verdes son hoy en día, marginales, comparsas del poder y socios del dinero. No les importa la ecología ni el planeta”, dijo el dirigente nacional de las RSP, organización ligada desde origen a la profesora y ex lideresa sindical de ese gremio, Elba Esther Gordillo Morales.

Definió que esta organización, será el partido de las mujeres y jóvenes de México. Es necesario, añadió, abrir los espacios a las mujeres así como para las nuevas generaciones de las y los jóvenes menores de 25 años, donde se les convenza que deben empoderarse y a su vez, asumir la responsabilidad que les corresponde, ya que se apartan al ver con asombro el afán de los políticos por destruirse.

El “auto-mitin”, que también se transmitió en vivo en las redes sociales, reflexionó sobre los retos y oportunidades que tiene Redes Sociales Progresistas; en este sentido, expuso la necesidad de realizar una defensa del régimen de libertades, como el primer compromiso de la organización, donde se encuentren todas las formas para que los mexicanos contemos con las mismas oportunidades de libertad e igualdad social.