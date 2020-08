Para Mario Delgado, en Morena ‘falta conciliación y respeto’

Ciudad de México. En Morena “falta conciliación y respeto”, expresó este domingo el coordinador de ese partido en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, quien hizo un llamado a la unidad y a reconocer que la participación en el movimiento no es por cargos.

“Tenemos que reconocer que hay coincidencias y diferencias y que podemos convivir con ello. Aquí no hay pensamiento único. Y también hay historias personales, resultados y el nivel de compromiso. Ahora sí hay muchos que quieren participar, pero ser congruente en los principios que promueve el partido”, dijo.

En una conferencia de prensa, Delgado planteó también que el mejor método para elegir a una dirigencia definitiva es la encuesta que, acotó, lejos de dividir al partido logrará su unificación.

Consideró que será exitosa, “si se lleva de manera profesional, pulcra y transparente. El resultado es que puedes conocer la opinión de un grupo de manera muy alto. No hay manera de hacer cargada, porque es un proceso aleatorio. No sabemos a quién le va a tocar opinar sobre la dirigencia de Morena”.

Delgado evaluó que sí se puede mantener algunas variables, como filtrar la opinión de simpatizantes y militantes.

“Lo primero es preguntar si votaste o simpatizas por Morena. Y si no, porque eres panista o priísta o porque no te interesa, respondes que no, y buscar a una nueva persona bajo otra metodología. Esto evita que haya cargadas o un grupo que pretenda hacernos daño”, sostuvo.

Acotó que no solicitará licencia al cargo de diputado, porque al tratarse de un sondeo no habrá campaña y dijo estar dispuesto a una reunión con los otros aspirantes y el dirigente provisional, Alfonso Ramírez Cuéllar, pero no porque sea necesario limar asperezas.

“No tengo ningún conflicto con nadie. Siempre me mantuve con la idea de que debemos respetarnos todos. Estoy abierto al diálogo”, expresó.

Planteó tres propuestas para re impulsar a Morena: recuperar y convertir los comités de protagonistas del cambio verdadero en comités de defensa de la 4T, como forma de organizarse hacia la elección de 2021; imprimir otra vez el periódico Regeneración, y “echar a andar de inmediato el Instituto de Formación Política, que es clave y se ha quedado, desafortunadamente, sin el apoyo necesario estos dos años. Reconozco el esfuerzo de (Rafael Barajas) El Fisgón, pero (el instituto) no está como debería estar con todos los apoyos para que estén formando nuestros cuadros”.