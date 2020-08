ONG: en el caso Breach falta detener a todos los responsables

Chihuahua, Chih. El caso del homicidio de Miroslava Breach Velducea no está cerrado, falta que se ejecute la orden de aprehensión contra Wilberth Jaciel V., actualmente prófugo y señalado como cómplice de El Larry, además de la investigación contra los autores intelectuales y el posible involucramiento en el crimen de funcionarios públicos del gobierno de Javier Corral.

“La exigencia por verdad y justicia seguirá hasta que todos los responsables materiales e intelectuales de este crimen sean enjuiciados”, informó Propuesta Cívica, organización que asesora a los familiares de Miroslava Breach, y coadyuvante en el proceso penal contra Juan Carlos Moreno Ochoa, El Larry, quien la noche del viernes fue sentenciado a 50 años de prisión por su coautoría en el homicidio de la periodista.

“El juicio fue solamente contra uno de los autores materiales del homicidio, aún quedan grandes retos, la investigación sigue abierta y no podemos hablar de justicia, podemos hablar de un primer avance”, expresó Sara Mendiola, directora de Propuesta Cívica, en entrevista con La Jornada. “Diremos que hubo justicia y el caso de Miroslava Breach no quedó en impunidad, (pero) hasta que todos los responsables sean llevados ante la justicia” no será completa.

“Un líder del crimen organizado y del narcotráfico con fuertes nexos políticos en Chihuahua está identificado como autor intelectual, y queda pendiente que la FGR abra líneas de investigación hacia los políticos panistas de la actual administración de Chihuahua para indagar, definir y comprobar si tuvieron o no participación en el asesinato de Miroslava”.

Sara Mendiola refirió que falta responsabilidad y ética de Javier Corral para investigar y señalar a Alfredo Piñera Guevara, ex vocero de Acción Nacional, quien hostigó a Miroslava Breach para que revelara sus fuentes y grabó una llamada telefónica con ella; Hugo Schultz Alcaraz, alcalde panista de Chínipas, quien entregó el audio al grupo criminal Los Salazar, y José Luévano Rodríguez, dirigente estatal panista en el año 2016 que presuntamente instruyó grabar la conversación.

En la vivienda de Wilberth Jaciel V., coautor material del homicidio y actualmente prófugo, la Fiscalía de Chihuahua encontró una computadora Sony Vaio que contenía la grabación de la llamada telefónica entre Miroslava Breach y el vocero panista Alfredo Piñera. “Nada alimenta más a la impunidad que la corrupción, es una cuestión de voluntad política; si hubiese una responsabilidad o ética por parte del gobernador Javier Corral, ya hubiese mayor avance en la investigación por el posible involucramiento de los funcionarios públicos señalados, quienes aún operan con mucha libertad, incluso ocupando cargos públicos.

“Lo que nos resta para conocer la participación de políticos es una cuestión de investigación técnica a nivel de FGR y una cuestión de voluntad política en el gobierno de Chihuahua”.

Actualmente, Alfredo Piñera es vocero de la bancada del partido Acción Nacional en el Congreso de Chihuahua, José Luévano Rodríguez fue secretario particular del gobernador Javier Corral de octubre de 2016 a mayo de 2019 y fue designado director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa –cargo en el que continúa–, mientras Hugo Schultz se desempeña como profesor de preparatoria en Chínipas, y fungió como director de Educación Indígena Estatal dependiente de la Secretaría de Educación y Deporte.

“La sentencia es un avance en el logro de justicia, aún quedan implicados del campo de la política y de la delincuencia organizada para ser llamados a rendir cuentas”, expresó Rosa María Breach, hermana de Miroslava, sobre el fallo del juez contra Juan Carlos Moreno Ochoa.

“Hubo que luchar en contra de las propias autoridades para que no cerraran el caso; después, para tener acceso al expediente, interponer amparos para que nos reconocieran como víctimas y esperar tres años para una primera sentencia”.

“Este proceso tan largo y doloroso no permite tener paz en el alma ni tranquilidad, y te llena de impotencia y coraje saber que hay integrantes de la política, del narco y del crimen organizado que aún no son llamados a la justicia”, concluyó.

Agrega que “simplemente la muerte de Miroslava, la mujer brava, honesta, comprometida con la verdad al informar, la periodista íntegra, como muchos otros periodistas, no debió suceder jamás”.

Los hermanos Breach Velducea agradecieron el acompañamiento en este proceso a la abogada Sara Mendiola como representante de Propuesta Cívica, y a su gran equipo de colaboradores, a Reporteros sin Fronteras, autoridades de los diferentes niveles, amigos y periodistas que con su apoyo, “nos dieron el ánimo para buscar la justicia”.