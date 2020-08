Manuel Velasco niega haber entregado recursos a movimientos políticos

Ciudad de México. El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, insistió ayer en que su administración no entregó recurso alguno en apoyo de ningún movimiento político, luego de darse a conocer videos donde David León, ex director de Protección Civil, entrega recursos a Pío López Obrador, hermano del presidente de la República, para Morena en aquella entidad.

Velasco dijo estar a favor de que se hagan las investigaciones necesarias sobre ese caso por parte de las instancias correspondientes y quede esclarecido que su gobierno nunca entregó apoyos a ningún movimiento político.

El actual coordinador de la bancada del PVEM en el Senado señaló que sean las autoridades las que resuelvan el tema de los videos.