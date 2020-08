En Morena “ya es tiempo que dejemos los tribunales”: Mario Delgado

Ciudad de México. En Morena “ya es tiempo que dejemos los tribunales y vamos a lo importante, que es organizar el pueblo”, organizar a la gente, lo que nos enseñó durante más de 20 años Andrés Manuel López Obrador, consideró el aspirante a dirigir ese partido, Mario Delgado.

De visita en Villahermosa, Tabasco, reconoció el papel fundamental en la vida democrática del Presidente de la República. “Quisimos venir aquí justamente, a Tabasco, a la tierra, al agua de nuestro Presidente para recordar cuáles son los principios de nuestro movimiento, para recordar el significado que tiene nuestro movimiento. Es un movimiento social, es una lucha por la democracia, liderado por Andrés Manuel López Obrador que provocó una revolución pacífica en las urnas en julio de 2018”.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados también defendió el trabajo que los morenistas han desplegado para consolidar ese movimiento. Su postura redundó en torno al video difundido el jueves pasado, donde aparece David León entregando una suma de dos millones de pesos, producto de aportaciones privadas que fueron recabadas en 2015, a Pio López Obrador, hermano del mandatario:

“Yo y muchos millones de mexicanos aportamos de alguna manera nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, fotocopias, botellas de agua, gasolina, para la construcción de nuestro movimiento y evidentemente no estamos hablando de recursos públicos, sino el esfuerzo individual de personas que quisieron contribuir, como lo hicimos muchos de los que estamos aquí, en su momento.

“Entonces no confundir, como pretende la derecha corrupta, para decir todos son iguales. No, no somos iguales a ellos. Ya se ha anunciado también que ese caso va a ser investigado, pero sí hay que diferenciar entre los cañonazos, los sobornos, la corrupción institucionalizada que hubo con el PRIAN, y una aportación ciudadana, voluntaria. Es muy diferente”.

Al comentar el proceso interno de selección de la dirigencia de Morena, que será definido a través de una encuesta abierta levantada por el INE, Delgado subrayó que “finalmente hay un camino de coincidencia entre lo que nos propuso nuestro líder nacional y lo que hoy determinan las autoridades electorales. Y en esta etapa tan importante para nuestro partido, hay que recordar esos principios. No se nos tiene que olvidar que Morena sólo es un instrumento de ese gran movimiento”.

Y respondió a Bertha Lujan, quien también aspira a la posición de dirigencia en ese partido: “el partido no puede tomar decisiones que vayan en contra del movimiento, el partido no puede tomar decisiones que le cierren la puerta al movimiento. No queremos un partido que divida, sino un movimiento que sume, que siga sumando, porque se trata de que la transformación siga creciendo, que más gente la apoye.

“Por eso desde aquí, desde Tabasco, le quiero hacer un llamado a la militancia, a los simpatizantes de nuestro movimiento, que ya resolvamos este asunto con una solución ejemplar, que vayamos a organizar la encuesta con las autoridades que ha determinado el Tribunal, pero que lo hagamos de manera abierta, transparente, sin excluir a nadie; vamos a ponerle la muestra a los otros partidos”.

Una vez que consideró que las encuestas son un instrumento fiable en la política, y en este caso para elegir a una nueva dirigencia con credibilidad, reiteró la posición del presidente López Obrador:

“Hagamos un proceso ejemplar con esta encuesta abierta. Y ayer decía el Presidente, bueno, no se puede controlar, puedes hacer dos o tres encuestas que te permitan confrontar los resultados y que haya certeza y que haya transparencia.

Porque necesitamos una dirigencia con mucha legitimidad, incuestionable, con una gran autoridad moral para que tenga autoridad política, para que convoque a la unidad como primera tarea y organizar ya a la gente para que vayamos a enfrentar con éxito el 21, que se va a jugar nada más y nada menos que la continuidad de la transformación. De ese tamaño es la responsabilidad.

“Por eso hay que dejar estas batallas que son muy pequeñas. Vamos ya hacia adelante, vamos a estar a altura del momento histórico que está viviendo nuestro país. No podemos fallar, no le podemos fallar a la gente, no le podemos fallar al pueblo de México, no le podemos fallar a nuestro Presidente. Entonces vamos a organizarnos, vamos hacia adelante, Morena vive su mejor momento, Morena tiene que seguir creciendo y vamos en unidad a ganar el 21 para que siga la transformación”.