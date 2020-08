Contrato con Etileno XXI implicó quebranto por 15 mmdp: AMLO  

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el contrato de la planta Etileno XXI con Odrebrech implicó un quebranto a la nación por alrededor de 15 mil millones de pesos, por la venta de gas etano a bajo precio, en perjuicio de las plantas petroquímicas de Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz; por el subsidio para transporte y el pago de multas si no se le entregaba el hidrocarburo.



A partir de la denuncia de Emilio Lozoya, que consideró de lectura obligada porque “muestra toda la red de complicidades, de cómo operaba el régimen de corrupción” en los dos sexenios anteriores, López Obrador detalló que el contrato de la planta construida por Odebrecht, es “leonino” porque obligaba a Pemex a venderle 66 mil barriles diarios de gas etano, subsidiado 30 por ciento más barato.

“Si Pemex no le entregaba el etano a Odebrecht tenía que pagar penalizaciones, por eso dejaron sin gas a las plantas petroquímicas de Pajaritos. Pero poco a poco Pemex dejó de producir gas, ya sabemos que se abandonó la actividad petrolera, entonces además del subsidio, Pemex tuvo que pagar multas desde que entró en vigor el contrato –se firmó en 2010, y la planta empezó a funcionar en 2015.

Según nuestros cálculos –dijo en su mensaje sabatino de casi 30 minutos en redes sociales-, se ha pagado de más a Odebrechet por ese subsidio alrededor de 5 mil millones de pesos; pero además en el contrato se estableció que Pemex asumía el costo del transporte que se estimó en otro 30 por ciento, si es que no más. De modo que al subsidio que se le entregó, en total estamos hablando de un 70-75 por ciento.

“A esto habría que agregar lo que se está pagando de multas; hasta antes de 2019, se habían pagado 2 mil 814 millones de pesos de multas, pero nosotros dejamos de pagar y se han dejado de pagar dos mil 100 millones. En total estamos hablando de un quebranto a la nación de 15 mil millones de pesos”.

Por si eso fuera poco, explicó que Idesa, filial Odebrecht, recibió del Banco de Comercio Exterior (Bancomext) un crédito de 50 millones de dólares a 10 años en octubre de 2011. “Luego en 2012, también en el gobierno de (Felipe) Calderón, Nacional Financiera otorga otro crédito por 280 millones de dólares y Bancomext otorga otro por 190 millones de dólares.

“O sea, contrato leonino, cofinanciamiento público y estos créditos los van pagando con la devolución del IVA, de modo que todo esto implica influyentismo y sobornos a altos funcionarios públicos, porque resulta que después Odeebrecht, como lo denuncia el señor Lozoya, aporta dinero para la campaña del candidato Peña Nieto, también para que se apruebe la reforma energética”.

El presidente abundó que Pemex tiene una deuda de 5 mil millones de pesos por la planta de fertilizantes Agronitrogenados –adquirida a Altos Hornos de México a sobreprecio de 200 millones de dólares- y que su denuncia, Emilio Lozoya “no está diciendo todo”, porque hay otra planta de fertilizantes –de la que no habla- también con crédito de Nafinsa y Bancomext, con cargo a Pemex, por la que se tiene otra deuda de ocho mil millones de pesos.

“Fue un saqueo sin límites, sin recato alguno”. Durante los últimos 36 años, el periodo neoliberal, “privatizaron bienes públicos, secuestraron al gobierno para hacer negocios privados. Malos negocios para la nación, muy buenos negocios para un grupo”.



Resaltó que en su denuncia, Emilio Lozoya “acusa a diestra y siniestra, están como 70 personas implicadas”, entre ellos tres ex presidentes: Carlos Salinas “como cabildero o gestor del PAN; Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, además de secretarios de Haciena y otros ex funcionarios.

También recordó que el ex director de Pemex denuncia que senadores del PAN recibieron sobornos para aprobar la llamada reforma energética y “señala muchas cosas” que se tienen que demostrar, incluidos señalamientos que consideró “anecdóticos”, como el supuesto Ferrari que regaló el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte a Peña Nieto, y confió que el titular de la Fiscalía General de la República no dejará de cumplir con su responsabilidad de investigar.

Hay “materia para ir a fondo” y planteó tres cosas: que todos los mexicanos “conozcamos cómo operaba el gobierno de corrupción, como eran los gobiernos neoliberales, como se hacían jugosos negocios al amparo del poder público; que recuperemos lo robado, porque es mucho dinero y tenemos que recuperar lo más que se pueda y tercero, castigar a todos los responsables”, comentó.

En el caso de los ex presidentes, insistió que se debe consultar a los ciudadanos.

“En la medida que vayan saliendo todas estas cosas que actúe la fiscalía, el Poder Judicial, los jueces, pero también que participemos todos, que no se piense que es una venganza política, Yo no soy verdugo, no es mi fuerte la venganza. Yo quiero justicia”, explicó.

“Es tan fuerte todo esto que mis adversarios, pensando que con eso me iban a detener, sacaron unos videos de mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en 2015. Desde luego nada que ver con estas cantidades. De todas maneras es dinero que le entregan”, mencionó.

Está condiciones de declarar ante las autoridades por el caso.“No es la primera vez que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción y he estado también defendiéndome y he salido de la calumnia ileso, pero no por eso me van a detener y vamos a dejar de seguir insistiendo en limpiar de corrupción el país”, recordó.

Se debe investigar a los implicados en el video, y nuestro movimiento “se hizo con el apoyo del pueblo pero no es esto, esto es corrupción, lo otro es cooperación, insistió.

De todas maneras estoy planteando que se investigue a David León, que es el que entrega dos sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza. El que nada debe nada teme”, dijo el presidente.