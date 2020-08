Ofrece Ejecutivo a gobernadores opciones para aumentar participaciones

Aguascalientes, Ags. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ofreció a los gobernadores tres opciones para el incremento de las participaciones federales a los estados, pero les dejó claro que la federación no va a contratar deuda para darles más recursos.

Sostuvo que “si logran ponerse de acuerdo” para modificar la fórmula de distribución “no se opone".

En conferencia de prensa en Aguascalientes, resaltó que antier, en la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores en San Luis Potosí, les planteó que “con los márgenes que se tiene, en el marco de la ley vigente, se pueda procurar que haya un trabajo conjunto de coordinación y que se complemente inversión estatal con inversión federal; que se haga más con menos. Esto también implica no permitir la corrupción”, pero sí que haya austeridad, afirmó.

También, que determinen si se modifique la fórmula de distribución de las participaciones federales para darle más a los estados que tienen más pobreza, o más población o en función del crecimiento económico, “lo que no es fácil de lograr, porque nadie va a querer que le quiten”.

Y otra opción que no descartó, “pero no veo que sea una alternativa”, es que la federación les entregue más, “pero resulta que no tiene recursos suficientes”.

Recordó que hay cuatro grandes partidas del presupuesto nacional, tres de las cuales se han venido incrementando anualmente: el pago de intereses de la deuda pública, el aumento en el pago de las pensiones de los trabajadores y la entrega, por ley, de las participaciones federales. La cuarta es el dinero que destina el gobierno para “atender las necesidades de la gente”, que en los últimos diez años, sostuvo, “ha ido hacia la baja.

“Entonces si del presupuesto se destina más a los gobiernos estatales la federación no tendría para financiar el desarrollo, no tendríamos para entregar las pensiones a los adultos mayores”, por lo que amerita “una reflexión con datos y un diálogo permanente”.

Resaltó el compromiso con gobernadores fue continuar dialogando con los titulares de las Secretarías de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Hacienda, Arturo Herrera, continuarán dialogando con los mandatarios “para ver a que acuerdo se llega”.