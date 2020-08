Mario Delgado expresa interés en competir por la dirigencia de Morena

Ciudad de México. A través de un video en redes sociales, Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, anunció su interés de participar en el proceso de encuesta abierta por la dirigencia nacional de ese partido. Ponderó la “recomendación” del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que la elección del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) se organice a través de encuesta.

Quiero manifestar mi interés para participar en el proceso de encuesta abierta para la dirigencia de Morena. #EncuestaAbiertaYa. Unidos fortaleceremos la democracia. https://t.co/z25I0q68Bj — Mario Delgado (@mario_delgado) August 21, 2020

“Es importante honrar la confianza de los militantes y simpatizantes. Institucionalizar al partido. Nuestra organización interna necesita apelar a nuestra tradición democrática. Como militante propongo que nos apeguemos a la recomendación que nos hizo el presidente de utilizar las encuestas. Involucrarnos en las decisiones nuestro partido, es a través de la encuesta abierta. Firme en mis convicciones, quiero manifestar mi interés de participar en la encuesta abierta por nuestro partido, y unidos enfrentar la transformación.”

Por su parte el Foro Nacional de Militantes de Morena, se manifestó en contra de esa candidatura. Antes del mensaje del diputado Delgado, los representantes de esa expresión política, reprocharon la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargue de aplicar la encuesta abierta-

Marcos Fuentes, adujo que el Tribunal Electoral “no tiene facultades para ordenarle al INE realice una encuesta, los partidos son lo que solicitan al INE la aplicación de encuestas.

Vamos a protestar en los 300 distritos electorales, porque el tribual y el INE están fuera de la ley. Esta por fuera de la ley, tenemos que hacer todas las acciones políticas para que el INE responda al tribunal. Y cómo se están dando las cosas, puede ser otro atropello del INE. Vamos a llevar la propuesta al Comité Ejecutivo y ante el Consejo Nacional. Y vamos a hacer todas las acciones políticas que sean convenientes, manifestamos nuestra posición de estar en Morena, y enfrentar lo que se venga con el Comité Ejecutivo Nacional.

También, Raúl Riovalle, sostuvo que Mario Delgado, no es consejero nacional, que no tiene representación en su partido, y tiene como aliado al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien forma parte del poder fáctico al que Morena enfrenta.

“Nuevamente se excede en sus funciones y facultades el tribunal electoral, e insiste en que violemos nuestro estatuto, y permite que se viole la ley de partidos políticos. Nosotros volvemos a decir que esta es una injerencia totalmente ilegal en los asuntos internos de nuestro partido. Ahora le agregan que el INE intervenga en los asuntos y la vida interna de nuestro partido, que realice la encuesta para cambiar a nuestro presidente y al Comité Ejecutivo de nuestro partido.

“Morena es el único partido que se le está negando el derecho de elegir a nuestros dirigentes. Los afiliados de los partidos son los que eligen a sus dirigentes. Un grupo minoritario no se impondrá a la decisión de la mayoría. Es evidente que ese grupo minoritario es el que ha judicializando el caso. Y quien lo encabeza es quién, sin ser consejero nacional, quiere ser presidente, quiere que el tribunal le haga un traje a la medida. Insisten en la encuesta abierta porque al interior de Morena no están representados.”

La señora Irma de la Cruz, adelantó que prevalecerá “la unidad con nuestra presidencia actual del partido y el Consejo Nacional. Este acuerdo del TEPJF rompe a Morena, nuestro Comité Ejecutivo Nacional (CEN) sí ha cumplido con todo lo que ha ordenado el tribunal. Y en medio de esta pandemia ha cumplido hasta con la última decisión del tribual. Y nuestros candidatos dirigentes, deben ser elegidos por las bases. No nos van a dividir.

Vamos a elaborar un plan nacional para defender a nuestro partido.”

Y la diputada federal, Anita de la Cruz, anunció que el foro prepara una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “El estado de derecho es violentado. No es posible que las cúpulas con más poder lleguen al partido, se afecta la dignidad de la militancia y de los simpatizantes. No se quiere más a esos poderes fácticos. Nuestros militantes ya están más revolucionados y saber que hacer. No queremos que haya esos grupos al interior de Morena.