Denuncia de Lozoya "está fuertísima": López Obrador

Aguascalientes, Ags. La denuncia de Emilio Lozoya “está fuertísima”, la terminé de leer al mediodía de ayer, “porque si no, no hubiese podido dormir, me hubiese dado pesadilla”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Aseguró que contiene “cosas muy fuertes”, por lo que “hay materia para que se vaya a fondo” en la investigación. “Es ahora o nunca”, sostuvo.

Señaló que el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz –a quien reiteró su confianza- “sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo” y estoy seguro, subrayó, que “no se va a prestar a ninguna jugarreta. Desde luego hacerlo con responsabilidad, sin persecución, sin venganzas, pero aplicando la ley, con la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

En conferencia de prensa en Aguascalientes, afirmó que la denuncia contiene cosas “anecdóticas, como lo del Ferrari –regalo de Javier Duarte a Enrique Peña Nieto-, lo de la bolsa de la periodista”, pero también “cosas de fondo, como el contrato que se le entrega a Etileno XXI con un subsidio de 25 por ciento. Estamos hablando de cientos, de miles de millones de pesos, hay que hacer la cuenta bien”.

También “lo que mencionábamos de la fabrica de fertilizantes (Agronitrogenados), que el mismo Lozoya asegura que estaba convertida en chatarra, que llevaba 16 años parada y que se hace el acuerdo arriba”.

En conferencia de prensa en Aguascalientes, aseguró que él siempre sospechó de esa compra “porque es un negocio de la cúpula y aquí sí hay que decir, en abono a Lozoya, el director de Pemex no podría llevar a cabo una compra de 270-300 millones de dólares, entre seis mil y ocho mil millones de pesos, sin que se enteraran en Hacienda, por ejemplo, porque es mucho”.

Además, resaltó, Alonso Ancira “está muy encumbrado y con muchas influencias. Bueno, tan es así que acaba de lograr que un juez declarara que ya no procedía el juicio porque había prescrito. A todas luces una irregularidad, por decir lo menos. Le prestaba aviones a los políticos, financiaba campañas. Entonces esta operación es cuantiosísima”.

López Obrador mencionó que en su momento dijo que lo de la planta “era el negocio más lucrativo que se había realizado en el mundo en los últimos tiempos, porque se habla de un costo real, y eso por el terreno y por el muelle, de cuando mucho 70 millones de dólares, y pagaron 370 (millones).

“O sea, estamos hablando de un sobreprecio de 300, otros dicen 200 millones de dólares, pero en pesos son como 6 mil, ocho mil millones de pesos de sobreprecio, ¿quién gana eso en una operación?, ¿qué empresa gana eso? Cosas muy fuertes”.

El titular del Ejecutivo también mencionó que se requiere investigar lo de “un periódico que obtiene de Nacional Financiera un crédito de cien millones de dólares. Hay que ver si es cierto. Entonces sí hay materia en este caso”.

Ante el deslinde que la mayoría de los mencionados en la denuncia están haciendo, manifestó que “hay que esperar a que se termine la investigación” y pidió “tener confianza en la Fiscalía (General de la República). Yo le tengo confianza a Alejandro Gertz, lo considero un hombre recto y sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo. Es ahora o nunca. O sea, es la historia.

“Si no se limpia ahora al país de corrupción va a ser muy difícil, y estoy seguro que él lo sabe y no se va a prestar a ninguna jugarreta. Desde luego hacerlo con responsabilidad, sin persecución, sin venganzas, pero aplicando la ley, con la máxima de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Un auténtico estado de derecho”.

Sostuvo que “ése va a ser el mejor legado que se le dé a las nuevas generaciones. A todos nos conviene y es el momento y hay tema, hay materia para que se vaya a fondo”.