Anaya denuncia por daño moral; Calderón: acusaciones son ridículas

Viernes 21 de agosto de 2020. Ricardo Anaya Cortés, ex candidato presidencial panista, presentó ayer una denuncia en contra de Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por daño moral, luego de que éste lo acusó de haber recibido 6.8 millones de pesos para aprobar la reforma energética.

Por su lado, los ex senadores Ernesto Cordero y Jorge Luis Lavalle salieron a defenderse, al asegurar que son falsos los señalamientos de que también recibieron sobornos del ex funcionario para avalar la citada reforma.

En la misma posición de protegerse, el ex presidente Felipe Calderón calificó de ridículos los planteamientos del ex funcionario en torno a que favoreció a la empresa brasileña Odebrecht en perjuicio de la paraestatal.

Lozoya Austin es un instrumento con el que se busca concretar venganzas y resentimientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque dice que no tiene agravios y que me perdonó, sigue teniendo resentimiento sobre la elección de 2006 , añadió el ex panista en una entrevista radiofónica.

Destacó que el mandatario no tiene nada que perdonarle, pues aseguró haber ganado limpiamente esos comicios y que López Obrador tuvo una derrota que no ha podido superar. Por lo demás, defendió los contratos con la empresa Etileno XXI, al asegurar que lo pactado estaba a precio de mercado.

En su cuenta de Twitter, Anaya Cortés dio a conocer que presentó la denuncia contra el ex director de la paraestatal, pero no aclaró en qué juzgado lo hizo.

