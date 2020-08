Relación con Caraveo no me incrimina en presuntos sobornos: Lavalle

El ex senador Jorge Luis Lavalle, implicado en el caso de los presuntos sobornos a ex legisladores para aprobar las reformas del Pacto por México, dijo que su relación personal y profesional con Rafael Caraveo no lo incrimina y mucho menos lo implica en los hechos y conductas en los que él hubiere participado. Foto tomada del sitio https://www.senado.gob.mx/64/version_estenografica/2018_04_25/1880