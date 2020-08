Llama AMLO a leer la denuncia de Lozoya "para conocer lo que sucedía"

Zacatecas, Zac. Luego de la difusión de la denuncia presentada por el ex director Pemex, Emilio Lozoya, en la que se involucra a tres ex presidentes y varios ex legisladores en una red de presuntos sobornos, cabildeos y compra de votos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a toda la población a leer dicha denuncia para conocer lo que sucedía en el país.

Respecto a los señalamientos a los ex presidentes Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, sostuvo que se debe realizar una consulta para determinar si deben ser juzgados, “porque no quiero que se piense que yo soy el verdugo. ¿Yo por qué?, en una democracia el pueblo manda”.

En su conferencia de prensa matutina de este jueves, realizada en Zacatecas, explicó que comenzó a leer la denuncia que circula desde ayer por internet y redes sociales, la cual, dijo, parece no ser apócrifa por las reacciones que ha generado de quienes se les involucra.

“Es una denuncia muy grave. Desde luego esto no significa que todo lo que ahí se dice sea cierto, falta que la autoridad, en este caso la Fiscalía recabe todas las pruebas que se ofrecen. Tiene que llamarse a declarar a los involucrados, a los mencionados, tiene la Fiscalía que hacer el trabajo de investigación y tengo confianza que el Fiscal Alejandro Gertz Manero actúe con profesionalismo y rectitud, y desde luego con apego a la ley”, indicó el presidente López Obrador.

Frente a los señalamientos de algunos de los involucrados que refirieron ser perseguidos, el mandatario apuntó que “el que está bien con su conciencia no tiene nada que temer. El tribunal que juzga es el de la conciencia de cada quién. El que nada debe, nada teme. Si no participaron y no recibieron dinero, que no se preocupen”.

Además, los instó a que si sienten que son difamados presenten denuncias por daño moral, a la vez que agregó: “Nosotros no estamos persiguiendo a nadie, lo que queremos es que se acabe la corrupción y el bandidaje oficial”, y apuntó que el objetivo es que ya no haya “Lozoyas y García Lunas”, y que se termine con la corrupción.

Aunque el caso ha generado enojo entre los involucrados, expresó: “¿Quién les manda?. Querían triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. ¿Transar para avanzar?, pues el pueblo se cansa de tanta pinche transa”.

En el caso de que se pretenda juzgar a los ex presidentes, señaló: “lo más recomendable por el bien del país es que se realice una consulta ciudadana para preguntarle a la gente si están de acuerdo o no, porque no quiero que se piense que yo soy el verdugo. ¿yo por qué?, en una democracia el pueblo manda. Si la gente dice sí, no puedo estar en contra de la voluntad del pueblo, pero creo que sí convendría si se va a llegar a los ex presidentes que se realice una consulta pública”.

Reiteró que lo importante en este caso es que se devuelva lo robado y reparar el daño, y subrayó que el contrato de Etileno XXI representa entregar a Odebrecht gas etano hasta 30 por ciento debajo del precio de mercado, lo que implica un subsidio de miles de pesos. De igual forma, la compra de la planta de fertilizantes tuvo un sobreprecio de 200 millones de dólares.

Al ser cuestionado en la conferencia de prensa sobre si los gobernadores mencionados en la denuncia deben separarse de su cargo, dijo que no le corresponde opinar sobre ello, y nadie puede ser señalado como culpable si no se demuestra que cometió un delito, a la vez que confió que el proceso no tarde mucho.

Recordó que parte de lo que se expone, como la referencia a un acuerdo para aprobar la reforma energética, o el caso de sobornos atribuido a la empresa Odebrechet, ya lo había denuncia desde hace varios años, y afirmó que otro objetivo de los mismos partidos políticos en la administración pasada era privatizar el agua, pero como se acercaba una elección intermedia y no les convenía, se detuvo.

Además, luego de que un juez otorgó un amparo a Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México (AHMSA), el mandatario indicó que el proceso no concluye y no habrá perdón si no hay devolución y reparación del daño.

Al final de la conferencia de prensa, el Presidente se refirió al caso Lozoya y sus recientes revelaciones como una tragicomedia, y subrayó que el suceso debe servir para estigmatizar la corrupción.

"A todo el que cometa un delito, cero corrupción, cero impunidad. Nosotros no somos tapadera de nadie, y no vamos a permitir la corrupción y tenemos nosotros que gobernar con el ejemplo, predicar con el ejemplo".

Un reportero le dijo que pesa una denuncia sobre un ex gobernador de Zacatecas, a lo que el mandatario respondió que seguramente se le dará curso.

"No es mi fuerte la venganza, lo he dicho muchas veces, es justicia, no venganza pero que todo se dé a conocer y que la autoridad competente lo investigue. Nos vemos mañana, déjenme terminar de leer la tragicomedia".