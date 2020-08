En evento virtual, Biden aceptará la nominación presidencial demócrata

Washington. Joe Biden pronunciará este jueves el discurso más importante de su carrera, para aceptar la nominación como candidato presidencial del partido Demócrata, que busca proyectar una imagen de unidad con la expectativa de lograr que Donald Trump sea un presidente de un sólo mandato.

Biden dará el discurso desde su residencia de Wilmington, en Delaware, después de que los demócratas se vieran obligados a reducir la convención a un formato virtual.

"Es el momento de encaminar a nuestro país hacia una nueva vía", escribió Biden en Twitter antes de evento.

I first ran for Senate when I was 29 years old, and I’m as optimistic about our future now as I was then.



It’s time to set our nation on a new path. One where we finally live up to our highest ideals and everyone has a fair shot to get ahead.