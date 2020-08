Apoyos evitaron la caída de producción y consumo agropecuario: AMLO

Zacatecas, Zac. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que pese a la pandemia, en México no se cayó la producción agropecuaria ni el consumo, debido a los apoyos gubernamentales que se han entregado a la población y a las remesas que “nos están salvando de esta crisis”.

Pronosticó que los envíos de los paisanos alcanzarán este año un record de 40 mil millones de dólares; al momento, este indicador ya es 12 por ciento mayor que el del año pasado, destacó.

“Llegan aproximadamente 3 mil 500-3 mil 600 millones de dólares por mes y se distribuye ese dinero a 10 millones de familias. Eso nos está salvando de esta crisis, junto con lo que está destinando el gobierno en beneficio del pueblo”, dijo el Presidente durante la presentación de avance en programas prioritarios: precios de garantía y canasta básica.

Desde Zacatecas, aseveró que ya es una realidad el programa de precios de garantía, así como programas que beneficien primero a los pobres porque, expresó, es una falacia que inyectando arriba los beneficios llegarán abajo.

“Esto lo tenemos que seguir haciendo cuidando que le llegue el apoyo directo a la gente, que no haya intermediarios, que no haya corrupción y que no se olvide que no es de arriba para abajo. No puedo decir una mala palabra, pero que se vaya por un tubo esa falacia de que si llueve fuerte arriba gotea abajo, como si la riqueza fuera contagiosa”.

“No, no es permeable, no baja la riqueza, tiene que ser entregado el apoyo de abajo hacia arriba, de manera directa. Esta fórmula es lo nuevo y ‘a ver, rescatemos a las grandes empresas, a las coproraciones financieras, a los bancos, porque así se va a rescatar la economía y se endeudaba al país. Era producir todavía más corrupción con esos famosos rescates, ahora es abajo todo y nos está funcionando esta nueva estrategia porque no tenemos crisis de consumo”.

Nuestros adversarios – añadió- dicen que estamos instalando en México el comunismo, pero es la opción por los que menos tienen, es amor al prójimo.

Anteriormente, dijo, el productor no tenía este apoyo, ahora el productor de maíz, frijol, leche, trigo tiene un precio justo por su producto.

“Iniciamos apoyando a los pequeños productores, como se hace todo en el gobierno que encabezo, primero los de abajo, primero los pobres. Es arriba los de abajo y abajo los privilegios.

“Esto no es una ocurrencia sino fruto del trabajo de años. Antes había muchísimos programas de apoyo al campo pero con poco impacto, con mucha dispersión. Era más el aparato burocrático que lo que le llegaba de beneficio a los productores”, señaló.

Previamente, Ignacio Ovalle, director de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), dijo que están cumpliendo un viejo compromiso de que varias dependencias federales se trasladaran a provincia.

Segalmex es un sistema que administra tres programas: precios de garantía, abasto popular a través de Diconsa y acopio y abasto de Leche a través de Liconsa.

En precios de garantía se tienen dos esquemas; uno, para productores más pobres de maíz, frijol y leche.