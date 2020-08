"Inmundicia del régimen de corrupción, en el nuevo video"

Confirió validez al video que circuló en redes sociales y que derivó en el despido del secretario particular del gobernador queretano, Guillermo Gutiérrez, e instruyó su transmisión en la conferencia. Vamos a pasarlo aquí, ayudamos a que se difunda para que se vea cuánto dinero recibían, maletas. Esto no son portafolios, son maletas , acotó luego de censurar la poca difusión en las principales televisoras.

Otra vertiente es que el caso escale hasta ex presidentes “ y la gente decida que haya una consulta. Se llenan los requisitos para que sean juzgados. Ya dije, estoy por el punto final, es decir, que se investigue, que se castigue a todos .

Sin embargo, se debe mirar adelante: “no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que como me robaron la Presidencia estoy molesto, que no lo he superado, porque no sólo fue a mí, sino a todo el pueblo, o porque hayan impuesto las reformas estructurales.

“Hace unos días unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto decían que había la necesidad de construir un frente en contra de nosotros para que se regresara a los equilibrios que había antes en el Congreso, usaron la palabra ‘contrapeso’; pues eso era el contrapeso. No era contrapeso, eran los pesos”.

–Mañana se reúne con el gobernador de Querétaro, ¿confía en que él no sabía?

–No me corresponde juzgar, por eso está la fiscalía, que es autónoma (…) no se puede acusar a nadie ni condenarlo sin las pruebas, sin que un juez lo declare culpable.