Diputados de Morena piden a INE postergar elecciones en Hidalgo y Coahila

Diputadas y diputados de Morena se pronunciaron porque las autoridades sanitarias del gobierno federal y el INE, posterguen nuevamente, al año próximo, las elecciones en los estados de Coahuila e Hidalgo. “En nuestros estados están colapsando los hospitales. Prevalece el valor de la vida y la integridad de nuestros ciudadanos, pero lo imprescindible es garantizar la seguridad, la integridad de vida de todos nosotros”, coincidieron en un enlace virtual Jannete Téllez, Melba Farías y Diego del Bosque.

La diputada Téllez, representante hidalguense, adujo que “nuestro estado ha ocupado uno de los primeros lugares de contagio y debemos contenerlo en este proceso electoral. No puede haber un proceso electoral en una pandemia donde puede haber muchos más contagios. Sí se llegan a elaborar campañas o si se da seguimiento a otro tipo de cuestiones en el proceso, creo que esto estaría elevando las muertes y los contagios y la verdad es que lo vemos muy complicado. Nos queda claro que aparte de que no aguantaría el gobierno del estado si se desata un mayor contagio y colapso en los hospitales”.

También, Melba Farías, de Coahuila advirtió que, en esa demarcación, “tenemos los hospitales totalmente saturados, no hay qué más hacerles, por lo tanto, pensamos nosotros que el proceso electoral no lo vamos a poder realizar, porque no vamos a exponer a la ciudadanía en general, a que pasen por algo que sería ilógico ir a hacer una votación, o simplemente el hacer que nosotros hemos hecho, hacer una campaña, pues tampoco se podría hacer”.

En tanto, Diego del Bosque, avizoró una participación del 25 al 30 por ciento del padrón, y “más si le agregas el tema de la pandemia, pues sí creo que mucha gente va a preferir no salir a votar y por eso insisto lo están viendo como que la elección sea un pase de lista para llevarse carro completo y por eso siento yo que están forzando una situación, cuando Coahuila todavía está en semáforo rojo”.