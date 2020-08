Denunciaré cualquier irregularidad del proceso electoral 2021: AMLO

Querétaro, Qro. En el marco del proceso electoral de 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que denunciará cualquier irregularidad o delito electoral del que se entere, así se trate de funcionarios municipales, estatales o del gobierno federal. A los integrantes de la administración federal subrayó que no permitirá que ninguno destine recursos públicos para beneficiarse y emplazó a quienes deseen aspirar a un cargo a que en su momento presenten su renuncia para enfocarse a su candidatura.

A la vez, garantizó que no influirá en el proceso electoral: “No soy hipócrita; soy demócrata”, agregó.

Durante su conferencia de prensa matutina, realizada en el estado de Querétaro de manera previa a una reunión con los gobernadores del país en San Luis Potosí, el Jefe del Ejecutivo refirió que durante muchos años en México no se vivió una democracia, e incluso la Revolución no logró en su totalidad ese objetivo.

Tras indicar que actualmente la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales goza de autonomía, recalcó que “una vez que comiencen los procesos electorales y me entere de que hay gobiernos municipales, de que hay gobiernos estatales, de que hay funcionarios o secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar, estoy obligado a hacerlo”.

De cara al proceso que comienza de manera oficial la primera semana de septiembre y culmina con los comicios de junio de 2021, en los que se renovará 15 gubernaturas y la Cámara de Diputados, entre otros cargos, el presidente indicó que exigirá elecciones limpias y libres, en las que la población elija sin presión ni condicionamientos.

“Eso sí nos puede traer dificultades, de una vez lo anticipo, diferencias, porque no voy a dejar pasar eso. Nos ha hecho mucho daño el fraude electoral, es como un crimen”, apuntó.

Explicó que cuando comenzó a crecer la presencia de bandas del crimen organizado se empezaron a "meter" a la política y “se usó dinero para impulsar campañas, se llegó al grado de que había autoridades al servicio de la delincuencia porque todo era con dinero”, a la vez que se realizaba reparto de despensa y retención de credenciales de elector. “Eso se acaba porque se acaba”, sentenció el tabasqueño.

A los servidores públicos del gobierno federal reiteró: “el que se meta a usar presupuesto, bienes del gobierno para favorecerse, va a ser consignado. Eso deben ya de pensarlo los funcionarios que aspiran a tener cargos porque vienen elecciones de diputados federales, senadores, gobernadores, a su debido tiempo: renuncia, vámonos. Una cosa es gobierno y otra es partido”.

En su caso, dijo, la forma de garantizar que no haya irregularidades en el proceso será “no influyendo, no inclinando la balanza a favor de nadie pero de manera sincera, no de manera hipócrita".

Insistió que no incurrirá en “decir (que) nadie debe participar y por debajo alentar que usen fondos del gobierno federal para ayudar a candidatos, eso no lo voy a hacer, nunca lo he hecho. No soy hipócrita; soy demócrata”.

Al señalar que los fraudes han ocasionado muertes, y tras enfatizar que no será un traidor a la democracia, afirmó que no promoverá a nadie para ocupar ningún cargo, y “en el caso de los partidos tienen que ser los militantes y los ciudadanos también los que elijan con absoluta libertad”.

En la conferencia de prensa, el presidente también dejó abierta la posibilidad de retomar el proyecto del tren México-Querétaro y ampliarlo a Guanajuato o a San Luis Potosí.

No obstante, aclaró que para ello es necesario una sociedad con alguna empresa privada ya que el gobierno federal no podría realizar la obra solo debido a que no tendría los recursos y no alcanzaría el tiempo para concretarlo antes de concluir su administración. En caso de realizarse, adelantó que la condición será que se trate de un proyecto con trenes modernos destinados para pasajeros.

Serán los gobernadores los que informen de reunión.

Previo a la reunión que sostendrá con los gobernadores del país este miércoles en San Luis Potosí, el presidente Andrés Manuel López Obrador detalló que primero se realizará un encuentro entre los mandatarios y todo su gabinete, para posteriormente dar paso a la reunión entre él y los gobernadores en el que “escuchará sus propuestas y dará respuesta”.

Al final tendrán una comida y se informará sobre la reunión. Aclaró que serán los gobernadores con integrantes de su administración quienes ofrezcan un mensaje al concluir porque él deberá viajar de inmediato a Zacatecas donde continuará con actividades el jueves.