Federación pide trato de Estado, pero golpea como partido: García Cabeza de Vaca

San Luis Potosí, SLP. En la reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el mandatario de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó ante la secretaria de Gobernación, Olga Sanchez Cordero, que no permitirá que se debilite “la legitimidad” de la entidad frente al crimen con acusaciones en su contra por supuestas complicidades con la delincuencia.



El gobernador acusó, además, al subsecretario de Gobierno de Gobernación, Ricardo Peralta, de “filtrar historias” a los medios de comunicación, que después se convierten en “persecuciones políticas”.



Dijo que en Tamaulipas Peralta “se reunió con los integrantes de una organización criminal denominada La Columna Armada, delincuentes que cuentan con orden de aprehensión por parte de la Fiscalía local y de la federal”.



Cabeza de Vaca dijo que asistimos “peligrosamente a la judicialización de la política y ello conlleva un gran riesgo para la vida democrática del país”. Además, el gobierno federal “pide el trato que no da; con una mano pide trato de Estado, pero con la otra da bofetadas de partido”.

Rodríguez planteó que los planes diseñados solo desde la visión nacional ya no funcionan; es necesario establecer planes estatales. Aseveró que existe disposición a la coordinación con el gobierno federal para apoyar al Presidente a conducir al país a una recuperación. Sin embargo, dijo que cada entidad tiene sus particularidades que deben ser consideradas, subrayando que su estado depende de la industria que es amplia generadora de empleos.

A su vez, a través de su cuenta de redes sociales, Aureoles resumió los planteamientos realizados ante buena parte del gobierno federal, entre ellos, destinar 1.5 billones de pesos para poner en marcha la Estrategia Nacional Integral de reactivación económica en coordinación con los estados y los municipios.

Hoy se requiere de intervenciones conjuntas y la definición de "una verdadera coordinación entre los estados y la federación". Planteó que la Alianza Federalista propone integrar un grupo de trabajo de alta responsabilidad en el que se aterricen las propuestas de acuerdos de participación con las secretarías de Hacienda y Economia, así como los 32 estados.

En su intervención, Herrera hizo una exposición de cuál es la situación económica y financiera del país en el contexto de la coyuntura derivada de la emergencia sanitaria.

Por otro lado, tanto el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, como el de Michoacán, Silvano Aureoles consideraron necesario adecuaciones a la estrategia y demandaron la creación de un fondo nacional para la reactivación económica del país.En el Centro de Convenciones potosino, el gobernador tamaulipeco le señaló que por mandato constitucional, la Secretaría de Gobernación debe articular los mejores esfuerzos con las autoridades y los actores políticos para lograr los entendimientos y acuerdos que requiere el futuro del país.Llamó a que “sin mezquindades de corto plazo” se cumpla lo que al inicio de la presente administración se propuso el gobierno federal de no politizar la seguridad, por ser un desafío que requiere todo el esfuerzo institucional posible, sin distingos de partido.A Sánchez Cordero le dijo que esta semana “un miembro y candidato a presidir Morena lo denunció por complicidad con la delincuencia organizada. Casualmente, varios medios de comunicación obtuvieron, al día siguiente, datos de una supuesta investigación en contra mía en la Fiscalía General de la República.“Justo cuando la violencia crece exponencialmente en el país hay quienes se prestan a debilitar a las autoridades que están en la línea de fuego, con la penosa tolerancia de quienes tienen como principal deber cuidar la vida de las personas”.Lo digo con toda claridad, sentenció: “no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de Morena”, al señalar que desde que asumió la gubernatura ha combatido a todas las organizaciones criminales en el estado, sin darles tregua.La seguridad pública y el fenómeno de la delincuencia organizada no pueden ser tomadas a la ligera por parte del gobierno federal, agregó.“Hemos sido nosotros los que hemos logrado la captura de objetivos estratégicos para debilitar a la estructuras de la delincuencia”.Señaló que Ricardo Peralta en lugar de abonar a la reconstrucción de la paz en el país, “utiliza la mayor parte de su tiempo como personero para filtrar historias en los medios de comunicación. Nosotros también tenemos diálogo con los medios, no les quede duda”.Este tipo de denuncias se convierten en persecuciones políticas, pero más allá de eso, ponen en riesgo, además de mi integridad y la de mi familia, a todas las fuerzas del orden en mi estado. No se puede jugar así con el compromiso y la vida de los tamaulipecos. Eso no sólo es irresponsable, sino también criminal.“Pregunto si son conscientes de que cuando la autoridad es cuestionada en su legitimidad, las organizaciones criminales ven una oportunidad para capturar y atemorizar a la sociedad”.García Cabeza de Vaca afirmó que no se distraerá “esperando la filtración del día; le informo que me he apersonado el expediente de la Fiscalía para conocer de lo que se me acusa. Estoy seguro que hará usted sus buenos oficios para que la Fiscalía responda afirmativamente a esta petición”.