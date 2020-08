Video de panistas muestra "inmundicia del régimen de corrupción": AMLO

De nueva cuenta llamó a que se considere este caso como un asunto de Estado y que la Fiscalía General de la República transparente toda la denuncia: “Toda la información, transparencia, investigar, llamar a declarar a los implicados, tampoco no culpar a diestra y siniestra, sino hacer una investigación seria. Le tengo mucha confianza a la Fiscalía. Lo segundo es recuperar el dinero” .

Dijo que fue una difusión "extraña" la que se hizo del video el domingo y que la Fiscalía debería informar si esa filmación es la misma que tiene en el expediente de Lozoya o es otro.

Consideró que el material tuvo poca difusión en los medios de comunicación, particularmente en las televisoras, que no le dieron tanta fuerza como en su momento el video de 2004, en el que René Bejarano recibe fajos de dinero. Por ello instruyó a que se reprodujera el video en la conferencia matutina de este martes.

El presidente agregó que un factor también involucrado es la posible vinculación de los ex presidentes, como se ha mencionado. Reiteró que su postura es apostar por el punto final, pero “si la gente decide que se les enjuicie de todas formas, garantizar como a todos el derecho a la defensa y sea un proceso apegado a la legalidad. Por eso es muy importante lo que va a hacer la fiscalía, es un tema emblemático, diría histórico, sobre corrupción”.

Subrayó que “no quiero que se vaya a pensar que me estoy vengando, que porque me robaron la Presidencia. Estoy molesto, no he superado el que nos hayan robado la Presidencia, porque no sólo fue a mi, fue a todo el pueblo, o que nos hayan impuesto las reformas energertica, fiscal, educativa, las llamadas reformas estructurales, No, ya le dije al ex presidente (Felipe) Calderón que en lo que a mí corresponde ya lo perdone por el fraude de 2006, que él sabe que hubo fraude".

López Obrador confió en que el video difundido sea verídico, porque el gobernador de Querétaro “tomó la decisión de despedir a una de las personas que aparecen en este video y además expresó su decisión de informar, de dar la cara”.

-¿Mañana usted se va a reunir con el gobernador de Querétaro, usted le cree…

-No me corresponde a mi juzgar, por eso está la Fiscalía. Aunque ya se sabe, antes el procurador dependía del presidente, ahora la Fiscalía es autónoma. Llevo seis meses sin hablar con Alejandro Gertz Manero.

El mandatario relacionó el video con pronunciamiento reciente de “unos intelectuales muy vinculados al régimen conservador y corrupto. Había la necesidad de crear un frente en contra de nosotros para que se regresara a los equilibrios que habían antes en el Congreso.

"Usaron la palabra contrapeso. Pues eso era el contrapeso, no era el contrapeso, eran los pesos y es lo que ellos promovían en su escrito y lo que promueven los conservadores corruptos, porque es un régimen en decadencia con una corrupción generalizada”.