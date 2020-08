Reforma al Poder Judicial debe contemplar sistema de control propio: Gertz

Ciudad de México. El fiscal General de la República, Alejandro Gertz, manifestó en la reunión virtual Primer Encuentro Nacional Digital. Desafío de la justicia Mexicana que “esta reforma al Poder Judicial debe ser un cambio fundamental, debe tener su propio sistema de control, y nos da una muestra extraordinaria de por dónde tenemos que empezar. En la Fiscalía tenemos una visión de qué es lo que está pasando en el país y cómo lo podemos resolver. No hubo sensibilidad en la anterior reforma de cuáles eran las necesidades”.

La mayoría de los mexicanos, abundó Gertz, considera que no es atendido. Si no tendemos a la justicia cotidiana, la de todos los días, que afecta al 99 por ciento de los mexicanos no vamos a dar resultados a la realidad que hoy vivimos. Defender a las víctimas no significa proteger a delincuentes.

Resaltó que en la nueva FGR, y a partir de que se inició hasta el día de hoy, “todos los delitos federales han ido a la baja porque hay una pretensión de servir, si nosotros no logramos llegar a todo el sistema de justicia no hay manera de defender a diario a los mexicanos”.

El titular de la FGR sostuvo que en materia de justicia “no debe haber diferencias, todos los mexicanos somos iguales y aunque quien la aplica son las autoridades se requiere de un Código Nacional general en todo el país”.

Dijo que cuando el Senado le indique entregará su propuesta de reformas en materia de justicia.