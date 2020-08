Sin sana distancia, el primer día de examen para 'prepa'

Por la tarde, el subsecretario de Educación Media Superior, Juan Pablo Arroyo Ortiz, aseguró que con el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de Protección Civil del gobierno capitalino no se dejó pasar a los familiares a 500 metros o a dos o tres cuadras de los planteles, porque el problema es que llegan con muchos familiares y se nos agolpan .

#VideosLaJornada Aspirantes y padres de familia que acuden a la aplicación del Concurso de Asignación 2020 de la #Compipems para el ingreso al bachillerato denuncian que no se ha guardado la sana distancia y hay mucha gente cerca de los accesos. 🗞️Nota: https://t.co/dbl4BJqtJh pic.twitter.com/6Msp0K6J9K

Cuestionado sobre las escenas de aglomeración que se presentaron en las sedes de aplicación, insistió en que a tres o cuatro cuadras vemos a los familiares esperando, pero el llamado para mañana (hoy) es que ojalá los chicos puedan ir solos o que los acompañe un familiar, porque es un problema que nos provocan en los planteles .

Y atribuyó la alta concentración de personas a que los padres no se resisten y se pasan (del área delimitada) y no podemos hacer mucho. Se les hacen las recomendaciones, pero no tenemos ninguna fuerza para impedirlo .

Destacó el caso de un plantel en Tlalpan, donde debido a la lluvia, los familiares se resguardaron en un bajopuente, donde se dio una gran concentración, pero dentro del perímetro de los planteles no hemos tenido concentración, es más bien afuera .

Asimismo, el subsecreatrio reportó saldo blanco en el primer día de aplicación de la evaluación Comipems, a la que, dijo, asistieron poco más de 46 mil aspirantes en bloques de 22 a 25 mil adolescentes, aunque reconoció que faltaron más de mil 100 registrados.

Agregó que para hoy se prevé que participen 60 mil aspirantes en dos turnos, y destacó que entre uno y otro, se realiza la sanitización de las instalaciones, además de que se obsequia una careta a to-do concursante.