SEP da a conocer horarios y canales para programa “Aprende en Casa II”

Ciudad de México. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, informó esta tarde sobre los horarios y canales de televisión que transmitirán las clases del programa “Aprende en Casa II”, para los niveles de educación básica y media superior, en el inicio del ciclo escolar 2020-2021, a partir del 24 de agosto próximo.

Informó que a esta transmisión de las clases, donde ya se tenía un acuerdo con cuatro cadenas privadas de televisión, también se han sumado algunas más que tienen su señal de paga, y otras a nivel local, además de las estaciones que conforman la Red de Radio y Televisión Educativas y Culturales. “Esto nos permite ampliar todavía más la cobertura del programa de Aprende en Casas II”, dijo.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el funcionario recordó que la programación en los diferentes canales de transmisión, ya sea radio o televisión, estará “totalmente limpia” de cualquier otro tipo de información, ya sea de carácter político, comercial e incluso de información gubernamental.

Durante la presentación de la programación de horario y canales -ya disponible en la página oficial de la SEP-, explicó ante la pandemia, México es de los países que ha respondido con mayor agilidad en materia educativa, con soluciones creativas.

“Son soluciones que han sido impuestas por la necesidad. No tenemos opción de regresar a clases de manera presencial, es algo que no se recomienda por parte de las autoridades sanitarias y es por ello que no queremos cometer el error de muchos estados, de muchos países, que han vuelto a clases y han expuesto a las niñas y a los niños a contagios, y se han visto obligados a cerrar nuevamente las escuelas”, dijo el titular de la SEP.

“El gobierno mexicano actúa con conciencia de que estamos haciendo las cosas correctamente, que estamos cuidando la salud de todos, no sólo de las niñas y los niños, sino también de las maestras, de los maestros, y de toda la comunidad”, insistió.

La programación total de educación básica y media superior se dividió en cuatro cadenas. De esta forma, la Cadenas 1, tendrá contenidos para educación inicial, preescolar y primaria y se transmitirá en los canales 11.2, que es público, y el 5.2, que es de Televisa, explicó Moctezuma Barragán.

La Cadena 2 también tendrá contenidos para educación inicial, preescolar y primaria, y se transmitirá en el canal 7.3 de TV Azteca, mientras que la 3, estará dedicado a estudiantes de secundaria y se transmitirá en el canal 3.2 de Imagen Televisión.

La última de las Cadenas, la 4, tendrá contenido para estudiantes de bachillerato y su transmisión será en los canales 14.2 de Ingenio TV y 6.3 de Milenio Televisión.