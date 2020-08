Ya perdoné a Calderón por robarme la elección en 2006: López Obrador

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdonó a Felipe Calderón por haberle robado la elección en 2006 y le reprochó asumirse como perseguido de su administración.

Durante su conferencia de prensa matutina, celebrada ayer en el puerto de Acapulco, Guerrero, el Presidente de la República consideró necesaria la difusión del video aportado por Emilio Lozoya Austin, con objeto de sanear la vida pública en México y estigmatizar a los corruptos.

“Está enojado el ex presidente [Felipe] Calderón conmigo. Dice que hay persecución política. Nada de eso, yo ya lo perdoné. Nos robó la Presidencia, él lo sabe, pero yo no odio. Pero no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando el caso de [Genaro] García Luna, que fue su secretario de Seguridad Pública. Ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos: ‘Ya no investigues, exonera a García Luna’. Pues eso no lo puedo hacer; obviamente, no me corresponde; ese es un asunto del gobierno estadunidense.

Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York, pues entonces sí ya está ­exagerando.

En su alocución expuso que la norma obliga a obtener declaración de todos los implicados en el caso Odebrecht, incluido Enrique Peña Nieto. No sé si puedan hacerlo por escrito, o sea, tengan la obligación de ir a informarlo o mandarlo a decir, que van a declarar por escrito. Pero sí, todos los implicados tienen que declarar.

Tal procedimiento, expuso, debe contemplar que la acusación tiene que probarse. El que acusa prueba. Porque, si no, no se estaría haciendo justicia. Hay que ver qué pruebas tiene el señor Lozoya, eso es lo primero, para no linchar políticamente a nadie, para no hacer un juicio sumario.

También insistirá en retirar el fuero a todos los servidores públicos. Yo voy a modificar ese artículo; ya lo hice, ya mandé la iniciativa, nada más que no han querido los legisladores , repuso.

Consulta, para evitar la mala costumbre

Y reiteró que la decisión de juzgar a los ex presidentes corresponderá a la población mediante una consulta popular. Y no sólo deben ser dos [ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña], sino que se tiene que considerar desde Salinas hasta la fecha, pero que sea consulta ciudadana para que no recaiga, porque la mala costumbre, aunque ya no es así, es que, si va un presidente a la cárcel, un ex presidente a la cárcel, es el que está ahora el que lo decidió.

Se le preguntó si ya observó el video que el ex director de Petróleos Mexicanos aportó y repuso: “No, pero sí me gustaría verlo, ahora sí que es como pago por evento, sí me gustaría verlo, porque hay que poner al descubierto toda la corrupción. Esto sí ayuda mucho, eso sí me interesa.

“Para estigmatizar a los corruptos, porque no es nada más castigarlos, sino que no se repita, prevenir la corrupción por el daño que causa… Entonces, por eso sí es importante que se conozca el video, si existe. Sería extraordinario que la gente vea si es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, cómo se compraban voluntades, cómo se compraba conciencia, cómo se compraban los votos, para no regresar a lo mismo. Entonces, yo sí estoy a favor de eso.”