Sin reporte de robo a ferrocarriles en Guanajuato, dice López Obrador

Acapulco, Gro. El gobierno federal no tiene reporte de robo a ferrocarriles de carga en el estado de Guanajuato, respondió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. En conferencia de prensa matutina en Acapulco, aseguró que su administración “ha bajado el robo a transporte en todo el país”.

Al iniciar una gira de trabajo en Guerrero, aseguró que “hay una comunicación constante con los transportistas, ha disminuido el rombo de trenes de carga. No se ha presentado un giro (en las actividades delincuenciales, de huachicoleo a robo en ferrocarriles). A partir de la detención del jefe del cartel de Santa Rosa de Lima se ha presentado una disminución de homicidios, ya no está en primer lugar Guanajuato en primer lugar. (Pero) No quiere decir que se haya resuelto el problema”.

Por su parte el secretario de seguridad ciudadana, Alfonso Durazo, descartó que se haya un fenómeno de tal envergadura: “En un trabajo conjunto de la secretaria de seguridad y de Comunicaciones y Transportes ha permitido una reducción del 42 por ciento del robo de productos en el segundo trimestre de este año, el trabajo nos ha permitido esta reducción. Le damos seguimiento en una mesa permanente con el sector privado”.