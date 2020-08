Reitera AMLO: todos los señalados por Lozoya, obligados a declarar

Acapulco, Gro. Derivado del proceso penal contra Emilio Lozoya Austín todos los personajes señalados, comenzado por el Enrique Peña Nieto, tienen obligación de declarar, subrayó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Durante su acostumbrada conferencia matutina, también consideró necesario que se dé a conocer el contenido del video que el ex director de Pemex presentó como prueba de su acusación contra el ex presidente, Luis Videgaray Caso, ex funcionarios y ex diputados y senadores.

En Acapulco, durante su encuentro con reporteros, reiteró a Felipe Calderón Hinojosa, que no hay venganzas, ni se utiliza la ley para un provecho político: “Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo el juez de Nueva York, ¡pues entonces si ya está exagerando!”.

Y de nuevo, argumento que le corresponderá al pueblo, a través de consultas populares, si se juzga a los ex presidentes, pero que sea desde Carlos Salinas de Gortari”.

El político tabasqueño, ubicó como elemento sustancial la difusión del video porque ayudará a sanar la vida moral y ética del país, y también estigmatizará a los políticos corruptos.

- Hay un video -se le dijo.

-Si me gustaría verlo, es como pago por evento, si me gustaría verlo. Ayudaría al combate a la corrupción, eso sí me interesa, para estigmatizar a los corruptos, que no se permita, y así prevenir la corrupción. Jesús Silva Herzog -el historiador y economista post revolucionario-, escribió que el peor de los males era que robaban, y ni siquiera perdían su respetabilidad, eso no se me va a olvidar. Si es importante que se conozca el video, si existe sería extraordinario que la gente vea sí es sobre dinero, cómo se repartía el dinero, como se compraban, voluntades, como se compraban conciencias, como se compraban los votos.

“He consultado con abogados, y me dicen que las pruebas de este tipo no son de alto valor en legal, pero en lo moral son de primer orden. Es un asunto de estado, pueden los constitucionalistas, los abogados, buscar la formar sin violar el debido proceso, o decir ni modo, esta prueba que no tiene mucha importancia en lo legal, si es muy importante para la purificación de la vida pública de México, que eso está por encima de cualquier procedimiento legal. La política es optar entre inconvenientes. Es el derecho o la justicia”.

Al exponer la situación de la obligatoriedad de declarar por parte de los señalados en el caso Lozoya, abundo: “Es un proceso de la fiscalía. Cuando hay una denuncia según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados, lo que no sé es si por el cargo de presidente, o por ser ex presidentes de conformidad con el artículo 108 de Constitución, los presidentes hasta ahora solo pueden ser juzgados por traición a la patria y delitos graves, no sé si o puedan hacerlo por escrito, y tengan la obligación de ir a informarlo o mandarlo a decir que van a declarar por escrito pero si todos los implicados tienen que declarar.

“Ayudaría mucho que declararan nada más que hay varias cosas, factores que se tienen que tomar en cuenta: que la acusación tiene que probar, porque si no, no se estaría haciendo justicia, hay que ver que pruebas tienen el señor Lozoya, para no linchar políticamente a nadie, para no hacer un juicio sumario; hay que ver que interpretación se le da al artículo 108 constitucional, porque yo conociendo la historia del país, el único caso de juicio a un presidente, se dio en contra de Manuel González. Yo voy a modificar ese artículo, el 108, ya mandé la iniciativa, para que nos quitemos el fuero.

“Y mi manera de ver las cosas, yo siento que para juzgar a un ex presidente en el caso que se están dando las cosas, tiene que haber una consulta ciudadana, y no solo deben ser dos (Enrique Peña y Felipe Calderón), sino que se tiene que considerar desde Carlos Salinas hasta la fecha, para que no recaiga la mala costumbre, es que si va un ex presidente a la cárcel, es que es está ahora el que lo decide, yo quiero que sea que el pueblo decida. Que sea consulta”.

Y en el caso particular de Felipe Calderón, “que no se confunda nadie yo no puedo ser cómplice, no puedo ser tapadera de nadie, está enojado (Felipe) Calderón conmigo, dice que hay persecución política, yo ya lo perdone, nos robó la presidencia él lo sabe, no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando a García Luna, que fue su secretario de seguridad pública. Ni modo que yo le vaya a decir al juez, ya no investigues, no lo puedo hacer, eso no me corresponde”.