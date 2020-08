Rosario Robles cumple un año en prisión

Ciudad de México. La ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, quien hoy cumple un año en prisión preventiva en el penal femenil de Santa Martha, señaló que está privada de la libertad de manera injustificada. “La venganza de unos, la cobardía y el silencio cómplice de otros, y una procuración de justicia selectiva me tienen aquí”.

A través de una carta señaló que se le acusa de una omisión, “que no de corrupción”, que no merece prisión, y que se han violado sus derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia.

“Se me juzga por quien soy y no por lo que supuestamente hice. Se ha puesto en marcha toda una maquinaria para denostarme, difamarme, hacer escarnio de mi persona, con una saña que es proporcional al miedo y al odio que me tienen. Llama la atención que soy la única en esta condición”.

Aseguró que a quienes se les ha acusado de delitos más graves se les respetan sus derechos, y a los delincuentes del crimen organizado se les ha dejado flagrantemente en libertad.” La conclusión es clara: no se trata de un ánimo de justicia. Estoy aquí porque me llamo Rosario Robles. También porque soy mujer”.

Agregó que quieren borrar una vida entera de lucha por mejorar el país y por abrir espacios y pelear por los derechos de las mujeres. “Quieren borrar mi historia, anularme, silenciarme. No es la primera vez. A mujeres que se han atrevido a subvertir el orden patriarcal se les ha condenado; se les ha mandado a la hoguera o a la guillotina, se les ha obligado a vestirse de hombres para ser reconocidas o confinadas a un convento. Miles han sido asesinadas por su pareja; a otras nos mandan a la cárcel para excluirnos, borrarnos.

“Pero más temprano que tarde aparecerán en mi camino juzgadores que con valentía apliquen la ley y me hagan justicia. Yo estoy tranquilo como dijo recientemente el Presidente “mi tribunal es mi propia conciencia”. El problema es para quienes mandan mensajes equivocados a la sociedad: mejor huye porque si te presentas voluntariamente, tu delito no es grave y eres leal a tus principios, pero eres considerado adversario/a, tu destino es la cárcel”.

A Robles Berlanga se le acusa sobre su presunta responsabilidad en el desvío de más de cinco mil millones de pesos destinados a programas sociales durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, caso conocido como la Estafa Maestra.