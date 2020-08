Las Abejas reitera su rechazo a “una justicia a medias” en caso Acteal

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal reiteró que “nunca, bajo ninguna condición y circunstancia nos conformaremos con una justicia a medias” por la masacre de 45 indígenas tzotziles, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, en esa comunidad del municipio de Chenalhó.

“Queremos que se entienda nuestra palabra: Si nuestras hermanas y hermanos masacrados no renunciaron a su lucha pacífica en el momento de ser privados de su vida, ¿con qué dignidad podemos hablar en su nombre, si dejamos de luchar por su memoria y justicia a cambio de cosas materiales?”, agregó en un comunicado, firmado por su presidente, Simón Pedro Pérez López y los demás integrantes de la directiva.

“No, nosotras y nosotros no queremos justicia a medias. Lo que queremos es una justicia cabal, una justicia que evite la repetición de hechos como el de Acteal. La justicia que anhelamos es que se investigue a todos los autores intelectuales de la masacre de Acteal, empezando con el ex presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León; el general Enrique Cervantes Aguirre, ex secretario de la Defensa Nacional; Emilio Chuayffet Chemor, ex secretario de Gobernación; Julio César Ruiz Ferro, ex gobernador de Chiapas, el general Mario Renán Castillo y todos los otros exfuncionarios que son responsables de dicha masacre”, remarcó.

La agrupación reafirmó que sus integrantes no firmarán con el gobierno mexicano en septiembre próximo el acuerdo de solución amistosa, promovido por otro grupo de sobrevivientes que años atrás abandonó Las Abejas, ahora aglutinados en una organización que tiene el mismo nombre, con el agregado de Consejo Pacifista, que encabeza su vocero Patrocinio Hernández Gómez.

“Que sepa el Estado mexicano que no vamos a descansar hasta lograr la justicia, que la buscaremos con toda la fuerza de nuestro corazón y alma, porque nuestra palabra es verdadera, porque vivimos y vimos la violencia”, aseveró.

Las Abejas pidió nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “emita ya el informe de fondo que en repetidas ocasiones le hemos insistido, para que se investiguen estos exfuncionarios y sean juzgados por sus crímenes de lesa humanidad”.

La agrupación manifestó que “el camino que hemos elegido para buscar la verdadera justicia para la masacre de Acteal, no es corto, liso ni llano, porque lo fácil, lo sencillo, lo inmediato, se caduca rápido”.

Concluyó: “Las Abejas de Acteal vamos por el Informe de fondo de la CIDH, no vamos por la solución amistosa”.

La organización, a la que pertenecían los 45 indígenas asesinados por paramilitares priístas dio a conocer el comunicado para recordar que hace 11 años, la "Suprema Corte de ricos y criminales" o la mal llamada Suprema Corte de Justicia de la Nación, “liberó masivamente a los autores materiales de la masacre, argumentando irregularidades en el debido proceso, cuyo objetivo era encubrir lo que pasó con su manto de impunidad y que no se investigara a los autores intelectuales de dicha masacre”.