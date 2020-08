Gertz: vigentes, los delitos que se imputan a Lozoya

Ciudad de México. Los delitos que se le imputan a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), no han prescrito, aseguró el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero.

Durante una videoconferencia que sostuvo con académicos de El Colegio de México, el fiscal general explicó que Lozoya Austin recibe un trato diferente al de la ex jefa del Gobierno capitalino, Rosario Robles Berlanga, porque el primero aceptó los cargos, está cooperando y ofreciendo pruebas, y en cambio ella no ha colaborado y rechaza las imputaciones en su contra.

A pregunta expresa, el funcionario afirmó: Tenemos la certeza de que no hay prescripción, porque sería un trabajo inútil y además sería ponerse en ridículo salir a defender un tema que sabemos finalmente va a tener un problema de nulidad en el momento en que nosotros lo judicialicemos .

Sin embargo, el funcionario no quiso ahondar sobre la posible prescripción de los delitos que Lozoya Austin le atribuye al ex presidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, según dijo, porque yo no les preparo la defensa a los que son mis contrincantes .

Aclaró que van a ser investigados todos los denunciados, siempre y cuando las pruebas aportadas en su contra indiquen la posibilidad real de que han cometido un delito.

En espera de justicia

Durante el encuentro, parte del Seminario sobre violencia y paz, que coordina el académico Sergio Aguayo, el titular de la FGR precisó que sin reparación del daño no hay justicia, y que si Lozoya Austin no logra concretar un convenio para resarcir las pérdidas que causó al erario conforme a la ley, no tendrá acceso al criterio de oportunidad, la única vía jurídica que le permitiría no ser sentenciado a una pena de privación de la libertad.

Para ello, se le han asegurado al ex director de Pemex y a sus familiares todos los bienes que se le han encontrado en México y Europa: El daño que este individuo le causó al Estado mexicano está absolutamente especificado, periciado y sabemos de qué tamaño es , agregó Gertz Manero.

Al responder a una pregunta directa, el titular de la FGR explicó que el tratamiento que ha recibido el ex director de Pemex es diferente al que se le da a Rosario Robles, porque la ex funcionaria sigue alegando inocencia y no ha ofrecido cooperar con las investigaciones del caso.

Es muy sencillo, este individuo (Lozoya Austin) está haciendo una oferta formal y una denuncia de hechos de una circunstancia que ha generado un daño patrimonial de alrededor de 400 millones de pesos; él lo está presentando, él está pidiendo eso. En el otro caso no hay eso, y es un daño por 15 mil millones de pesos, donde están involucradas la mayor parte o una buena parte de las instituciones públicas de educación superior del país, ¡por favor!

Gertz Manero finalizó con un panorama de la situación del país, donde dijo se cometen 36 millones de delitos al año, de los cuales 99 por ciento quedan impunes, y explicó su hipótesis del porqué: El sistema político mexicano se hizo a partir del final de una revolución armada, para que la justicia y la seguridad fueran un patrimonio del poder, no un derecho de los ciudadanos. Mientas no cambiemos eso, podremos dar las batallas que usted quiera y podremos ganar algunas, pero la guerra la tenemos perdida.