Evaluará México a fines de este año vacuna de Oxford-AstraZeneca

Ciudad de México. El proyecto de vacuna contra Covid-19 que desarrollan la Universidad de Oxford y la empresa británica AstraZeneca concluirá en noviembre la fase 3 de ensayo clínico y la someterá a evaluación de la autoridad sanitaria de México para su eventual producción, informó hoy el canciller Marcelo Ebrard.

La evaluación estará a cargo de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), dijo Ebrard durante la conferencia matutina presidencial.

Con la participación financiera de la Fundación Slim y laboratorios de México y Argentina, se estima que América Latina podrá acceder a esa vacuna para su distribución universal con siete meses de antelación, añadió el canciller.

La fase 3 del ensayo clínico se aplica a 50 mil personas en Inglaterra, Estados Unidos, Sudáfrica y Brasil, informó la representante en México de AstraZeneca, Sylvia Varela.

En su primera fase de ensayo el proyecto vacunal mostró una respuesta inmune al cien por ciento, indicó Varela.

De acuerdo con el proyecto, el grupo farmacéutico Insud de Argentina producirá la sustancia activa y el laboratorio Liomont ejecutará en México el terminado, envasado y exportación.

Varela explicó que se trata de un esfuerzo de “riesgo compartido” para una producción masiva de entre 150 y 250 millones de dosis a "precio razonable".

Dijo que se trata de una alianza sin fines de lucro, cuyo único objetivo es el desarrollo de la vacuna que ayude a enfrentar los efectos devastadores del Covid-19. Detalló que el proyecto comenzó en marzo y abril pasados, cuando se inició la fase 1 aplicada en mil 700 individuos en Inglaterra.

Una vez con resultados de fase 3 y registro sanitario en México, en el cuarto trimestre se pasaría al proceso de transferencia de tecnología y durante el primer trimestre del año (2021) "arrancamos la producción”.

Ni especulación ni lucro: AMLO

En su oportunidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que México fijó desde un principio a nivel multilateral que en el descubriimiento y elaboración de la vacunas no debería haber especulación financiera ni fines de lucro.

“Por eso estamos a la vanguardia de este proceso”. Comentó que ayer el presidente de Argentina Alberto Fernández se comunicó para informarle que habían firmado el acuerdo, por lo que se aceleraron las gestiones con Carlos Slim, que aportará recursos para financiar.

Dijo que los esfuerzos mexicanos en este esquema parte de la premisa de asegurar la disposición constituconal del derecho a la salud, e implica acceso gratuito a medicamentos y vacunas. Por eso hace unos días, recordó, se habló de la disponibilidad de entre 25 mil millones de pesos hasta 100 mil millones de pesos.

“Para que no haya duda darle garantías a todos el pueblo van a tenee todos los mexicanos acceso a la vacuna, y no debe haber preocupacion por la gente pobre tiene garantizada la vacuna, la gente mas humilde, mas pobre. No se va a quedar al final.Y los enfermos, los adultos mayores y los médicos

Ebrard recordó que México trabaja en diversos esfuerzos multilaterales pero lo mas importante de este acuerdo con Argentina y las instituciones involiucradas es que “el acuerdo de producción en México de la vacuna en torno al proyecto que en la actualidad es el más avanzado en el mundo. Esta en fase 3 estimandose que en noviembre presentarán los resultados, con la premisa de que las primeras fases han resultado exitosas.

El canciller subrayí que la relevancia de este acuerdo es que “ abre la puerta para que lo que es ahora es expectativa se empiece a materializarse, estamos hablando de fechas y producción. Muy agradecidos con el respaldo de Argentina, participado al unísono”.

Al respecto, a nombre de la Fundación Slim, Carlos Slim hijo explicó que participarán en el financiamiento para que exista la disponibilidad de productos con 150 millones de dosis inicialmente con posibilidad de ampliarse a 250 millones, sin fines de lucro y a precios accesibles. La vacuna está en fase de prueba con procesos de riesgo pero los primeros resultados han sido alentadores, por lo que destacó que el acuerdo permitirá acelerar la accesibilidad en México y América latina un año antes.8:10ok