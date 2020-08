Sólo se ha vendido un tercio de boletos para sorteo por el avión

Ciudad de México. A casi un mes de la rifa del equivalente al valor comercial del avión presidencial, se han vendido sólo dos millones 24 mil cachitos (mil 12 millones de pesos), que representan 33.7 por ciento de los seis millones que fueron puesto a la venta. El presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que los boletos que no se vendan pasarán al sector salud, y en caso de que haya premios, se canalizarían al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

Los recursos obtenidos hasta ahora por la venta de los billetes representan la mitad de los dos mil millones de pesos que se sortearán el 15 de septiembre. Serán cien premios de 20 millones de pesos, cada uno.

Ernesto Prieto, director de la Lotería Nacional, afirmó que tienen garantizados los recursos para la rifa por el convenio que firmaron con el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.

Desde Palacio Nacional, López Obrador convocó a la población a participar en el sorteo para adquirir equipo médico y mejorar la situación de los hospitales públicos. “Para todo esto necesitamos la comprensión y el apoyo de la gente”, dijo.

Homenaje a víctimas

Al inicio de la conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo llamó a todos los servidores públicos del gobierno federal a que todos los días a las 12 horas guarden un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del Covid-19, seguido de aplausos en reconocimiento a médicos y enfermeras, quienes “están luchando por salvar vidas”, así como para animar a los enfermos hospitalizados.

Reconoció que no todos los funcionarios han participado de esta medida. “Esto lo inició la Secretaría de la Defensa hace como tres meses y lo estamos replicando desde hace cinco días. Sin embargo, no ha sido aplicado por todo el gobierno y queremos que se lleve a cabo este homenaje en todas las oficinas públicas. Desde luego todo es voluntario, pero no hay quien pueda negarse a ser solidario, fraterno”.