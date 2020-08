Por ahora no se contempla cambiar estrategia para Covid-19: AMLO

El gobierno federal no tiene contemplado por ahora modificaciones a la estrategia para enfrentar la pandemia Covid-19, es una enfermedad terrible, produce muertes y causa mucho dolor pero “vamos bien”, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse al nivel de contagios y fallecimientos que se han presentado en el país.

“ De acuerdo al informe está perdiendo fuerza, no tengo información de rebtrotes. Se ha ido abriendo poco a poco la economía, No tenemos rebrotes. En el caso que se presentaran si tendríamos que actuar, pero afortunadamente no hay rebtrotes”.

-Esta semana se llegará a 500 mil contagios y 55 mil muertes, ¿no piensan rediseñar la estrategia contra la pandemia? ¿No se pensaría en un confinamiento?

-No, creo que vamos bien, respondió el Presidente.

Sin embargo, reconoció que si hay indicios de rebrotes en la pandemia no se descarta un nuevo confinamiento pero “no nos adelantemos, para que adelantar vísperas”. Consideró que por ahora no se ha detectado, “tengo que ser optimista, ser realista pero con optimismo, ya son muchos mis adversarios que quieren que nos vaya mal para que yo también esté pensando que no vamos a salud”.

Sostuvo que no hay datos que revelen rebrotes, si bien se tenía la preocupación que ocurriera en la ciudad de México que se abrió hace un mes pero no han ocurrido rebrotes.

Al insistir en el respaldo al subsecretario Hugo López-Gatell y el secretario Jorge Alcocer, que son “científicos” y “honestos”, destacó que las medidas adoptadas en su momento permitió diseñar la estrategia, “desde luego vamos a cuidar la salud del pueblo” pero con el equilibrio para que se reinicien las actividades económicas y poco a poco que a gente pueda recuperar su libertad y salir adelante”.

Reconoció el apoyo que México ha recibido de China y Estados Unidos, que han enviado equipos médicos y de Cuba, porque apoyaron con personal médico en su momento. Cuestionó la herencia neoliberal que abandonaron el sector salud.

Al ser cuestionado sobre si utilizaría cubreboca, reiteró su postura, si me lo recomiendan los médicos. Apuntó que la secretaria de Salud ha recomendado su uso en lugares cerrados donde no es posible mantener la sana distancia, acotando que él siempre guarda esa distancia.

Consideró que hay muchos factores que se tienen que atender, en especial el consumo alimenticio para desalentar los productos chatarra o muy industrializados. En este contexto, celebró que ya comience a operar el nuevo etiquetado en los productos alimenticios que advierten sobre sus características.

“Tenemos que cambiar hábitos no consumir chatarra, no consumir productos con no consumir productos con exceso de químicos, hacer ejercicio, procurar bajar de peso, eso es importantísimo para que estemos más fuertes, y podamos enfrentar cualquier enfermedad, cualquier virus, hemos sufrido porque tenemos muchos enfermos de hipertensión. De mucha hipertensión, diabetes, obesidad”..