No se dará permiso de operación a Constellation Brands, dice López Obrador

Ante las pretensiones de retomar la construcción de la planta cervercera Constellation Brands en Mexicali, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el gobierno federal no otorgará ningún permiso para su operación. Aseguró que hay formas de compensar a la empresas con permisos en otras zonas donde no hay problema con el suministro de agua pero no en esa región donde se carece para el consumo humano.

Cuestionado sobre gestiones a nivel local para retomar el proyecto, López Obrador respondió: “es cierto, le andan buscando la vuelta. Que bien que preguntas, para que los de Baja California sepan que no hay autorización, no hay permiso. Porque están insistiendo, han mandado algunos proyectos alternativos donde resuelven el problema. No como voy a ir en contra de la vountad de la gene, ya que se busquen otras opciones. Les dije a directivos que no se podía.”.

Dijo que no se va a contravenir lo que determinó la consulta pública efectuada por lo que consideró que es necesario. que se sepa que no hay autorización. La gente votó libremente. “Que el pueblo se equivoca, si, pero se equivoca menos que los autoritarios. Y el pueblo no se equivoca en este caso.. si necesitamos crecimiento económico, pero cuidando el medio ambiente”.

En este contexto, anunció que en breve se dará a conocer el proyecto de recuperación del Lago de Texcoco donde se iba a construir el nuevo aeropuerto. Consideró que es unproyecto relevante, como una “nueva Tenochtitlan” para recuperar la zona.