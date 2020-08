Siguen las diferencias entre PAN y Morena respecto a declaraciones de Lozoya

Ciudad de México. Los grupos parlamentarios del PAN en la Comisión Permanente sostuvieron que el proceso contra Emilio Lozoya, en las que el ex director de Pemex involucró al ex presidente Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray en hechos de corrupción relacionados con Odebrech, “es una cortina de humo para desviar la opinión pública con propósitos claramente electorales, en lugar de entrar a la atención y solución de los grandes problemas nacionales.

En contraparte, el diputado de Morena, Javier Hidalgo, resaltó en la tribuna de la Comisión Permanente que Peña Nieto puede ser juzgado por traición a la patria, de comprobarse las acusaciones que formuló Lozoya.

En conferencia de prensa, senadores y diputados del PAN exigieron que la Fiscalía General de la República (FGR) actúe con profesionalismo, autonomía e imparcialidad y no politice los hechos.

La senadora panista Guadalupe Murguía lamentó que en medio de la emergencia sanitaria y de las consecuencias generadas por la pandemia del Covid-19 que no ha podido ser controlada ni domada, la atención política esté centrada en el caso Lozoya.

“En Acción Nacional estamos a favor de que se castigue la corrupción sea quien sea, a favor de la legalidad, de la impartición de justicia y de que se acabe con la impunidad, los hechos de corrupción deben de ser castigados, pero antes deben de probarse”, sostuvo.

Demandó que se hagan públicos cuál es el estatus jurídico de Emilio Lozoya y de sus colaboradores, quienes presuntamente fueron testigos de los hechos de corrupción y que al parecer ahora también forman parte de los denunciantes.

“Lozoya llegó como imputado, después se le dio carácter de testigo colaborador y hoy es denunciante y hasta víctima, porque él ha dicho que sus superiores lo han utilizado como instrumento -dice- no doloso para realizar y cometer una serie de hechos”.

Al participar en la discusión de un dictamen, el diputado Javier Hidalgo lamentó que no se hubiera agendado el debate político de un tema tan relevante, como el caso Lozoya, cuya demanda involucra no sólo al ex presidente Peña Nieto y su colaborar Luis Videgaray, sino también a legisladores que fueron sobornados con millones de pesos para aprobar la reforma energética.

Es fundamental que fijemos posiciones, ya que lo más grave de las acusaciones de Lozoya es que se puede prefigurar el delito de traición a la patria, de comprobarse los dichos del ex director de Pemex, ya que una empresa extranjera, como Odebrecht, financió un proceso electoral en el país.