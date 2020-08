Descarta AMLO renuncia de Toledo por diferencias en el gabinete

Tras ratificar que el gobierno no utilizará el glifosato por ser un agroquímico dañino, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la renuncia de Víctor Manuel Toledo, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por las diferencias dentro del gabinete. “Eso depende de él, de cada quien y si se está cumpliendo con una función, pues no tiene por qué renunciar.

“Claro que hubo una discusión: el secretario de Agricultura (Víctor Villalobos) quiere producir, el secretario de Medio Ambiente está en lo suyo. Entonces se concilia, es equilibrio entre principios y eficacia”. Pero tampoco “eficacia sin principios, puro pragmatismo no porque se cae en la corrupción, en todo lo que estamos ahora combatiendo”.

Afirmó que los debates en el interior del gobierno “son sanos. Hacen un escándalo por eso, ojalá y se transparentaran todas las discusiones que se dan para tomar las decisiones. Es un gobierno democrático con posiciones distintas”.

En conferencia de prensa, destacó que no se utilizará el glifosato “en nada que tenga que ver con el gobierno. Por ejemplo, en Sembrando Vida no se va a usar y limitarlo sólo a la producción particular. Año con año ir reduciendo los volúmenes de importación porque no podríamos quitarlo de golpe, porque se nos caería la producción de alimentos y de productos”.

Subrayó que el uso del agroquímico “en cuatro años se va a eliminar. O sea va a ser gradual y, al mismo tiempo, Conacyt abre una investigación para buscar alternativas.

“Esto no es sencillo, hay países que ya han intentando buscar opciones y no han podido, pero nosotros estamos obligados a invertir para buscar opciones y, al mismo tiempo no permitir el uso de maíz transgénico. Ese es el acuerdo y ya hay consenso”.

Recordó que también se tienen que importar productos y alimentos que se cultivan con agroquímicos. “Entonces hay una dependencia en el mundo hacia agroquímicos para producir y no se ha avanzado en mecanismo naturales de control biológico. No se ha hecho trabajo de investigación en ese sentido, no se ha invertido. Lo otro se trata de negocios de grandes corporaciones. Entonces se depende de esos agroquímicos para la producción”.