Soy perseguido político de López Obrador, acusa Felipe Calderón

Ciudad de México. El ex mandatario Felipe Calderón sostuvo que de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador hay persecución política contra él. Es un hostigamiento político , no se han cansado de sacar calumnias todos los días, esto no es justicia ni deseos de acabar con la corrupción. Es ganas de revancha política . Dijo que no se debe esperar a una consulta pública para que sea juzgado, eso es un acto arbitrario y palabras de un déspota , se debe aplicar la ley y realizar un juicio.

Yo no saludé a la mamá de El Chapo

Consideró que lo que está en juego son las elecciones de legisladores de 2021 y rechazó que su gestión haya sido un narcoestado, lo cual es ofensivo para México , porque si hubo un presidente que enfrentó con todo al narcotráfico y al crimen organizado fue esa administración . Afirmó: “no soy el mandatario que anda saludando a la mamá de El Chapo, no liberé ningún criminal en ninguna circunstancia”.