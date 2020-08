Mayoría de fideicomisos de la iniciativa de Morena van a desaparecer: Delgado

La mayoría de los 44 fideicomisos contenidos en la iniciativa original de Morena “van a desaparecer”, y en la Cámara de Diputados ya se ha elaborado una nueva lista de fideicomisos -contenida en una segunda iniciativa-, que también habrán de extinguirse, anunció el coordinador de ese partido en San Lázaro, Mario Delgado.

A través de un enlace -vía redes sociales-, se pronunció por “organizar” al aire libre la sesión inaugural de Congreso General en el Zócalo de la Ciudad de México, decisión que debería tomar hasta el lunes próximo el pleno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) El ex secretario de finanzas del gobierno de la Ciudad de México, reiteró rotundamente que utilice desde hace un año el aparato de la Cámara de Diputados para hacer campaña por la presidencia de Morena. Y desmintió a la senadora de ese partido, Citlalli Hernández, que le acusó de usar recursos públicos para promoverse: "respeto a la senadora Citlalli, pero no ha presentado pruebas", repuso.

A decir del representante morenista, la opinión de presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, quien pretende que la sesión inaugural debería ocurrir en San Lázaro, no tiene peso y según él, ese acto podría celebrarse la plancha del Zócalo, para mandar un mensaje de que el Congreso Mexicano sigue en pie en medio de la pandemia de Covid-19.

Y para los trabajos en el pleno. dijo, hay tres escenarios, entre ellos el que define como semi presencial: “Es un hecho que vamos a tener una vía semi presencial, sin que se pueda coartar el derecho de presentar iniciativas, se requiere un esfuerzo de organización de los grupos parlamentarios. El lunes (ayer) revisamos en la Jucopo, la experiencia internacional. Vemos esquemas que son virtuales, semi presenciales, estuvimos revisando que es lo más conveniente para la cámara”.

“Estamos citados el lunes para tomar acuerdos. Hay dos o tres posibilidades: esquema reducido, con una representación proporcional de cien diputados, el resto tendría que conectarse virtualmente; que nos vayamos a 251 diputados de manera presencial, con medidas de aislamiento sanitario, y que nos validen (las autoridades sanitarias de la CDM) que podemos tener 251 personas de manera presencial; y la otra es que podamos tener las 500 curules distribuidas en el pleno con medidas necesarias, y tenemos que tener la autorización de la autoridad sanitaria. El lunes vamos a tomar las decisiones de que hacer modificando la ley orgánica”.

En torno al polémico tema de la extinción de fideicomisos públicos, matizó al sostener que solo se conservarán aquellos que reparten apoyos a diversos sectores, entre ellos sólo mencionó el del Fidecine. “No obstante ya existe una nueva lista. Hemos seguido trabajando con el Ejecutivo tenemos una lista adicional de fideicomisos más, no será una iniciativa preferente, y tendremos iniciativa en septiembre. Tenemos una iniciativa para extinguir 44 fideicomisos, esa no ha sido dictaminada, tenemos otra iniciativa que tiene más fideicomisos. Sigue la discusión de los 44 fideicomisos, y la mayoría van a desaparecer, unos pocos van a sobrevivir”, puntualizó.

Sin responder con claridad a las preguntas de sí estaría dispuesto a que Morena pierda el control de la Jucopo por el afán del Partido del Trabajo (PT), con el consecuente saldo de los diputados chapulines de una bancada a otra para engrosar artificialmente la de los petistas y Gerardo Fernández Noroña presida el órgano legislativo, el coordinador morenista respondió así:

“El famosos acuerdo fundacional no dice más que respetar los que dice la ley: que la presidencia debe ser rotativa, no es un acuerdo que contravenga la ley, nos pareció conveniente hacer ese acuerdo. Sera rotativa para la segunda y tercera fuerza política”.

Así devienen dos pasos -dijo, quién propone, y qué la propuesta debe ser aprobada por dos terceras partes del pleno reunido en el salón de sesiones. Se tiene que buscar un acuerdo político que reúna las dos terceras partes, hay que tener cuenta, del paso de diputados (de una bancada a otra), y si se logra la mayoría calificada.”

Justificó el peyorativo chapulineo, pues, “es una libertad de los diputados ubicarse en alguna fracción. Para Morena no resulta conveniente temer menos de 250 diputados. No vale la pena. No puede dividirnos la Mesa Directiva para romper la unidad histórica. No podemos dividirnos por un cargo. Hay que guardar la calma, poner todo en tu correcta dimensión. Por supuesto que no quisiéramos tener menos de 250 diputados, todos están conscientes de lo que está pasando, si no vamos a entrar en una confrontación innecesaria. Hay que ser muy fríos y racionales. Lo importante es tener gobernabilidad. No venimos a buscar cargos a la cámara”.