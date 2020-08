AMLO pide a su gabinete cuidar el gobierno y no incurrir en corrupción

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió anoche a los integrantes del gabinete cuidar el gobierno y no incurrir en casos de corrupción, como los de Genaro García Luna y Emilio Lozoya Austin.

Les dije que “lo único que podría afectarnos es que se dieran casos de corrupción en el gobierno. Eso sería una gran decepción, una traición al pueblo y se darían gusto los conservadores”. Por eso les planteó, según comentó en conferencia de prensa, que “además de principios, ideales, políticamente teníamos que cuidar que ningún funcionario se involucrara en actos de corrupción”.

En la reunión mencionó que aunque es tarea de la Secretaría de la Función Pública, todos deben estar pendientes de ver si algún funcionario anda “en malos pasos”, lo cual se detecta cuando, dijo, empiezan a cambiar de estilo de vida.

Desde Palacio Nacional, a la gente también le pidió que “si hay un servidor público de este gobierno que ya lo están viendo muy fantoche, tirando aceite, ayúdennos”, denuncien.

Es un asunto de principios y de ideales, además de “no hacerle el caldo gordo al conservadurismo”.

Dijo que antes se quería que la gente no tuviese esperanza y se difundió que todos los políticos “éramos lo mismo. Tuve que decir varias veces que me podían decir peje pero que yo no era lagarto, para que se entendiera que no todos lo somos.

“Luego inventaron lo de la sociedad civil, lo de los independientes, descalificando a los partidos, llamando a no votar, apostando a que no se podía transformar por la vía pacifica ,que nunca íbamos a poder llevar a cabo un cambio verdadero”.

Lo acabamos de ver con el movimiento feminista, agregó: “de repente aparecieron feministas conservadores, pero lo que querían era afectarnos a nosotros y así los estamos padeciendo diario. Este hombre –señaló al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell- es cliente en los medios de comunicación.

“Pero ahora sí que nuestro tribunal es al mismo tiempo nuestra conciencia. Como estemos en nuestra conciencia así podemos actuar, y si consideramos que estamos haciendo bien las cosas, adelante”, afirmó el Presidente.