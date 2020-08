AMLO: el caso García Luna revela que hubo 'narcoestado'

Martes 11 de agosto de 2020. Con las revelaciones que están surgiendo en el proceso contra el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, se puede hablar de que en su momento había un “narcoestado” en el país, con un gobierno que estaba “tomado” y al servicio de la delincuencia, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al hablar de los casos de corrupción que se indagan relacionados con Pemex en la administración federal anterior y Odebrecht, así como el proceso contra García Luna, el mandatario detalló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no investiga a los ex presidentes Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto, ya que la Fiscalía General de la República no lo ha solicitado.

Durante su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional, el Presidente refrendó su postura de enjuiciar a los ex mandatarios sólo con el aval de la población por medio de una consulta ciudadana, posición que, recordó, ha hecho pública en distintas ocasiones.

No obstante aclaró que si en las investigaciones en curso surgen más implicados, eso ya no me va a corresponder a mí; si en el caso de García Luna o en el caso de Lozoya están implicados los ex presidentes, eso sería un asunto de carácter estrictamente judicial .

¿Qué tanto son responsables los ex presidentes?, Pues eso va a salir de las investigaciones , expuso López Obrador.

Tras defender la acción de la Fiscalía General de la República que tiene a Lozoya como testigo protegido, apuntó que se trata de uno de los casos más emblemáticos de corrupción de cuello blanco, en el que están involucrados políticos, funcionarios, consejeros supuestamente independientes, particulares, empresarios y legisladores de varios partidos , por lo que el objetivo es ir a fondo y estigmatizar la corrupción para evitar que se repitan hechos similares.

Yo creo que fue bueno lo que hizo la fiscalía de otorgar a este señor Lozoya el beneficio de ser testigo protegido o colaborador porque eso permite que él dé a conocer como actor principal de toda esta rapiña, cómo fue que se repartieron el pastel, es como la piñata, o sea, quiénes participaron. Eso tiene que conocerse a fondo , agregó el jefe del Ejecutivo.

Además, al hacer referencia a los grupos opositores que se han manifestado las semanas recientes en el Zócalo capitalino y Paseo de la Reforma, y quienes piden su renuncia, los convocó de nueva cuenta a no comer ansias y recordó que habrá un proceso de revocación de mandato en el que se pueden expresar, pero subrayó que estamos resistiendo, no nos han podido tumbar por el apoyo de la gente .