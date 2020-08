Tunden en redes al senador Samuel García por comentarios "machistas"

El senador por Nuevo León Samuel García, de Movimiento Ciudadano, fue objeto de críticas por parte de miles de usuarios de redes sociales, en particular Twitter, debido a comentarios “machistas y misóginos” hacia su esposa Mariana Rodríguez, quien es reconocida como influencer.

Los señalamientos de los internautas se han basado sobre todo en el respeto al derecho de la mujer y la violencia ejercida en el discurso del legislador.

En una video historia pública que la pareja mantenía en vivo en la red Instagram, García –quien aspira a la candidatura para gobernador— reclamó a su compañera que no mostrara las piernas: “Me casé contigo pa’ mí, no pa’que andes enseñando”. A lo que ella pidió perdón.

El tema se volvió tendencia desde anoche y miles de mujeres en redes han creado el hashtag #YoEnseñoLoQueQuiera, reivindicado el derecho a elegir sobre sus cuerpos y decisiones y como una dura crítica a la actitud “violenta” del legislador.

Ante la ola de reproches por sus dichos, el senador intentó minimizarlo alegando que se había tratado de una “broma machista” y ofreció disculpas. Esto sólo motivó que los usuarios de redes sociales elevaran el tono de los señalamientos.

Daniela Arias (@darias_sanchez), quien se reivindica feminista, tuiteó: “#YoEnseñoLoQueQuiera y estar casada/en relación no cambia la autonomía que tengo sobre mi cuerpo. Nadie más decide qué muestro, cuándo ni cómo. No queremos políticos machistas ni misóginos. Esos son los verdaderamente cancelados, #SamuelGarcía”.

A manera crítica, la usuaria @arenadeluna22 posteó una fotografía en una falda corta acompañada del siguiente mensaje: “Felizmente casada y #YoEnseñoLoQueQuiera”.

Jimena Soria, también feminista, tuiteó en su cuenta @jimesoria lo siguiente: “Controlar la forma en que se viste tu pareja, cómo la pueden o no ver otras personas y pensar que su cuerpo te pertenece por haberse casado contigo no es una “broma machista”, es violencia. No caigamos en la trampa de minimizarlo”.

La usuaria @letysahagun señaló: “El video con @samuel_garcias es, desafortunadamente, la historia de tantas mujeres. La violencia y el machismo tan normalizados se disfrazan a tal grado que ni la misma víctima es capaz de verlo. La agresión empieza así, y termina en la aterradora realidad que hoy vivimos”.