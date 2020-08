Reconocen a las gasolineras que ofrecen mejores precios

Ciudad de México. Después de varios meses de presentar semanalmente el balance de quién es quién en los precios de la gasolina y el gas LP, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó hoy reconocimientos a las estaciones que ofrecieron los mejores precios en cada una de las ocho regiones en que se dividió el país.

En la conferencia diaria, el mandatario subrayó la importancia que tiene no adoptar posturas para obtener ganancias excesivas, por su impacto social, dado el efecto que tiene el incremento en el combustibles en la inflación.

“Las empresas deben tener utilidad, pero tiene que se una ganancia razonable, no excesiva, que no sea lucro, que no dañe o afecte la economía familiar, popular, nacional”, justificó el mandatario el reconocimiento.

Señaló que su gobierno adoptó la decisión de no incrementar en términos reales las gasolinas. Por eso, aun cuando se redujo sustancialmente el precio del petróleo, no se inventó algún impuesto u otro mecanismo para obtener recursos para enfrentar la pandemia.

Se determinó, enfatizó, mantener el precio en terminos reales.

Por eso bajaron entre 3 o 4 pesos los precios en la etapa más difícil, cuando la economía se detuvo y el precio del petróleo llegó a estar bajo cero, pero ahora está en 40 dólares y por eso ha repuntado el precio porque se depende en gran parte de la importación de gasolinas.

“Desde que llegamos al gobierno decidimos no aumentar en términos reales el precio de combustible y vamos a cumplir con eso a partir de que Pemex y Hacienda no aumenten el precio ni el impuesto a las gasolinas, Va a depender del margen de utilidad de las empresas. Y en el caso de este tiempo que se ha aplicado esa política hemos recibido una actitud responsable de todos los dueños, administradores de los expendios de distribución de gasolinas”