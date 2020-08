Gobierno no debe intervenir en colegiaturas de escuelas privadas: AMLO

La situación por la que atraviesan las escuelas particulares ante el inicio de clases es muy difícil, pero el gobierno federal no debe intervenir el proceso de fijar las inscripciones y colegiaturas que debe surgir de un acuerdo entre las escuelas y los padres de familia, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Soy de la idea de que ni siquiera intervengamos nosotros, que sea más un acuerdo entre las partes, que no pongamos nosotros reglas, limitaciones porque sí está en una situación muy difícil las escuelas particulares".

Durante la conferencia de prensa matutina, dijo que el gobierno federal tiene que garantizar la escuela pública gratuita en todos los niveles, por eso calificó de buena opción el modelo que se va a instrumentar con el apoyo de las empresas televisoras del sector público y privado. Sin embargo, admitió el problema que enfrentan las escuelas particulares, “no es nada mas decir, bajen las colegiaturas Hay que ver cómo pueden salir adelante. Para que una escuela particular saque sus gastos necesita un determinado número de alumnos, y les está bajando la matrícula y ellos ya tienen un problema de sus costos”.

Sin embargo, insistió en que los arreglos que puedan tener con los padres de familia no puede ser obligatorio. López Obrador destacó la importancia de las escuelas particulares por su carácter complementario, por eso no se les puede dejar abandonadas aunque no mencionó ninguna medida en apoyo – porque la educación “debe ser prioridad para cualquier gobierno”.