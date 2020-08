Giran órdenes de aprehensión contra ex mandos de PF y CNS

Ciudad de México. Un juez de control con residencia en el Penal del Altiplano libró órdenes de aprehensión contra ex funcionarios de la Policía Federal y la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) por su presunto involucramiento en desvíos de recursos y adquisiciones con sobreprecio durante el periodo 2012-2018, entre ellas, contra Jesús Orta Martínez, ex titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, y la ex secretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora.

De acuerdo con las investigaciones por las cuales se consignó el expediente en contra de Orta Martínez se relacionan con sus actividades como secretario general de la Policía Federal y director general de Administración del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Según fuentes judiciales, el mandamiento judicial también se libró en contra otros 17 funcionarios, por su presunto involucramiento en desvío de recursos y adquisiciones con sobreprecio en el periodo 2012-2018.

En días pasados el Ministerio Público Federal judicializó una carpeta de investigación ante un juez con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, en el que señala con base en resultados de auditorías los presuntos delitos cometidos por los ex funcionarios.

La carpeta de investigación inició por una denuncia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a inicios de este año, ya que se detectaron irregularidades en la adquisición de vehículos, uniformes, armamento y tecnología para las distintas divisiones de la extinta corporación federal.

