Al menos un año más viviremos con el Covid-19, dice Herrera en el ‘WP’

Ciudad de México. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, consideró que en un escenario razonablemente optimista, tendremos que vivir con el Covid-19 alrededor de un año más.

El responsable de las finanzas públicas confió en que sea corto el plazo entre el descubrimiento de una vacuna y el momento en que esté disponible para un porcentaje alto de la población.

“Asumamos que el despliegue se puede hacer relativamente rápido y tomará algunos meses, eso quiere decir que podríamos esperar tener una solución definitiva en la segunda mitad de 2021”.

En un artículo publicado en el diario estadunidense Washington Post, el funcionario recordó que esto es muy distinto del escenario inicial de unas cuantas semanas.

Por lo tanto, el comportamiento individual, la economía y las políticas públicas tendrán que adaptarse para aprender a convivir con la enfermedad; no se trata ya —en el corto plazo— de eliminar el Covid-19, sino de aprender a lidiar con él, y relanzar la economía y la vida social cambiando la forma de operar para minimizar los riesgos de contagio.

Herrera destacó que la crisis económica que estamos viviendo tiene características verdaderamente inusuales: es la primera crisis por diseño de la historia, es decir, la crisis se desencadena no por algún problema en un mercado en particular (deuda, bonos subprime, sector financiero, etc.), sino porque los gobiernos y las sociedades decidieron cerrar la economía como medida para combatir la pandemia del Covid-19.