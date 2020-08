Juez admite solicitud de amparo de Rosario Robles

Ciudad de México. Un juzgado de distrito admitió la solicitud de amparo que presentó el equipo de asesores legales de Rosario Robles Berlanga, lo cual no había ocurrido en los tres intentos anteriores para dar inicio a ese trámite.

La defensa de la ex secretaria de Estado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto confirmó en entrevista que la titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México, María Dolores Núñez Solorio, admitió la petición, lo cual “es un paso importante porque significa que encontró elementos para proceder al análisis” del tema.

Las fuentes consultadas explicaron que ahora la jueza debe resolver si admite el amparo de manera directa para modificar la prisión preventiva que se le declaró a Robles el año pasado, o si le pide al juez de control que se reponga la audiencia para la revisión de la medida cautelar.

Asimismo, recordaron que esta solicitud tardó tres meses en aprobarse, debido a la suspensión de actividades en los juzgados por la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, pero también porque la juzgadora consideró que no se trataba de un tema “urgente”.

Sin embargo, tras la reanudación de labores jurisdiciconales, la defensa volvió a interponer la demanda de amparo y esta vez sí fue admitido.

La defensa de Robles indicó que la respuesta definitiva sobre la concesión del amparo de su cliente debería darse en un plazo aproximado de dos meses.

De igual forma, subrayó que la ex funcionaria fue vinculada a proceso luego de que el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna determinara imponerle la medida cautelar de prisión preventiva sin que el Ministerio Público se lo pidiera, con el argumento de que había un supuesto riesgo de fuga por parte de la acusada.

Luego de recordar que a Robles Berlanga se le acusa de omisión en el ejercicio público, que es una falta que no se incluye en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, las fuentes recalcaron que la ex secretaria “está presa no por lo que hizo, sino por quien es: enemiga política” del gobierno en turno.